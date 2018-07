Trump crede ca Rusia a sistat actiunile contra SUA: Niciun presedinte nu a fost vreodata la fel de dur ca mine

Ziare.

Intrebat de jurnalisti miercuri dupa-amiaza, la Casa Alba, daca Rusia are in continuare actiuni impotriva Statelor Unite, Donald Trump a raspuns: "Nu"."Suntem foarte bine, probabil la fel de bine cum a fost cineva vreodata in relatia cu Rusia. Si nu a fost niciun presedinte vreodata la fel de dur cum am fost eu fata de Rusia", a spus Donald Trump, citat de agentia Reuters, inaintea unei sedinte cu membrii Administratiei de la Washington.Donald Trump si-a atras critici dure pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare in presedintele Rusiei, Vladimir Putin, decat in evaluarile serviciilor secrete americane privind ingerintele electorale ruse. "Eu am incredere in oamenii mei din serviciile de informatii, dar va pot spune ca presedintele Putin a fost extrem de puternic in negarea acuzatiilor", a spus Donald Trump dupa intalnirea cu liderul de la Kremlin.Donald Trump trebuie sa inteleaga ca "Rusia nu este aliatul nostru", a reactionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor.Rusia este responsabila de "tentative intense, in curs" pentru subminarea democratiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informatii americane.Pe fondul criticilor, Donald Trump a subliniat ca isi mentine "increderea in oamenii" lui "din serviciile de informatii" si a admis ca a facut o eroare in exprimare in cursul conferintei de presa organizate alaturi de Vladimir Putin.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential din SUA in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump si in ambitia de a submina sistemul liberal-democratic occidental, au concluzionat serviciile secrete americane.