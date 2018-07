Trump respinge criticile: Tarile NATO vor plati miliarde de dolari doar datorita mie si intalnirea cu Putin a fost chiar si mai buna

Serviciile secrete americane: Vladimir Putin a ordonat influentarea scrutinului din SUA pentru subminarea sistemului democratic

Vladimir Putin: Intalnirea cu Donald Trump demonstreaza ca Rusia nu poate fi izolata

"Am avut o reuniune extraordinara la NATO. Au platit in plus 33 de miliarde de dolari si vor plati suplimentar sute de miliarde de dolari in viitor, doar datorita mie. Alianta Nord-Atlantica era slaba, acum este din nou puternica (un lucru rau pentru Rusia) . Presa scrie doar ca am fost nepoliticos cu liderii, nu mentioneaza niciodata fondurile!", a transmis Donald Trump prin Twitter."Chiar daca am avut o reuniune extraordinara la NATO, obtinand sume mari, am avut o intrevedere chiar mai buna cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Din nefericire, relatarile sunt in acest fel - Stirile False au innebunit!", a adaugat Donald Trump.Presedintele SUA, Donald Trump, si-a atras critici dure pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare in Vladimir Putin decat in evaluarile serviciilor secrete americane privind ingerintele electorale ruse. "Eu am incredere in oamenii mei din serviciile de informatii, dar va pot spune ca presedintele Putin a fost extrem de puternic in negarea acuzatiilor", a spus Donald Trump dupa intalnirea cu liderul de la Kremlin.Donald Trump trebuie sa inteleaga ca "Rusia nu este aliatul nostru", a reactionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor.Rusia este responsabila de "tentative intense, in curs" pentru subminarea democratiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informatii americane.Pe fondul criticilor, Donald Trump a subliniat ca isi mentine "increderea in oamenii" lui "din serviciile de informatii"."Intalnirea de la Helsinki a fost o oportunitate pierduta de tragere la raspundere a Rusiei pentru ingerintele electorale din 2016", a comentat un alt lider republican, senatorul Lindsey Graham.Chuck Schumer, liderul grupului democrat din Senatul SUA, a afirmat ca actiunile lui Donald Trump "au contribuit la consolidarea adversarilor, slabind apararea SUA si a aliatilor".John Brennan, fost director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a catalogat "tradatoare" si "imbecile" afirmatiile lui Donald Trump. "Nu sunt altceva decat declaratii tradatoare. Nu doar ca sunt afirmatii imbecile, el este in totalitate sub controlul lui Vladimir Putin. Unde sunt patriotii republicani?", a transmis John Brennan prin Twitter.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential din SUA in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump si in ambitia de a submina sistemul liberal-democratic occidental, au concluzionat serviciile secrete americane."Eforturile Rusiei de a influenta scrutinul prezidential american reprezinta cea mai recenta expresie a dorintei pe care Moscova o are de mult timp de a submina ordinea liberal-democratica occidentala promovata de Statele Unite; activitatile Rusiei demonstreaza o escaladare semnificativa din punctul de vedere al modului direct de actiune, al intensitatii si scopului eforturilor, comparativ cu operatiunile anterioare", se arata in versiunea declasificata a Raportul de evaluare elaborat de Comunitatea serviciilor de informatii din SUA."Principala concluzie este ca presedintele Vladimir Putin a ordonat o campanie de influentare a scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016. Scopurile Rusiei au fost subminarea increderii publice in procesul democratic american, denigrarea candidatului Hillary Clinton, compromiterea capacitatii sale de a fi aleasa si afectarea eventualului mandat prezidential. Vladimir Putin si Administratia de la Moscova au dezvoltat o preferinta clara pentru republicanul Donald Trump", precizeaza raportul."Vladimir Putin si Administratia Rusiei au incercat sa creasca sansele electorale ale lui Donald Trump prin discreditarea lui Hillary Clinton si prezentarea candidatei democrate in mod nefavorabil. Toate cele trei agentii de informatii americane sunt de acord cu aceasta concluzie. Agentia Centrala de Informatii (CIA) si Biroul Federal de Investigatii (FBI) au mare incredere in aceasta concluzie; Agentia pentru Siguranta Nationala (NSA) are o incredere moderata in aceasta concluzie", subliniaza raportul.In ce-l priveste pe presedintele rus Vladimir Putin, acesta considera ca rezultatul intalnirii cu omologul sau din SUA, Donald Trump, demonstreaza ca Rusia nu poate fi izolata pe plan international."Multe lucruri s-au schimbat in bine la aceasta intrevedere", a declarat Vladimir Putin intr-un interviu acordat postului Fox News."Intalnirea reprezinta un nou drum, este un inceput. Avem un inceput bun. Cred ca puteti vedea ca eforturile de izolare a Rusiei au esuat", a subliniat liderul de la Kremlin, referindu-se la sanctiunile impuse de Occident Moscovei.