Trump se va intalni cu Putin la summit-ul G20 din Japonia

Intr-un interviu acordat Fox News, Trump a afirmat ca va avea intalniri cu Putin si cu presedintele chinez Xi Jinping.Presedintele american a confirmat saptamana aceasta ca se va intalni cu Xi Jinping."Vreau sa ne intelegem cu Rusia si cred ca vom face acest lucru. Vreau sa ne intelegem cu China si cred ca vom reusi.Ma intalnesc cu ambii (presedinti) saptamana viitoare in Japonia la G20", a declarat Trump.Amintim ca liderul american s-a intalnit cu presedintele rus si in 2018. Summit-ul a avut loc in capitala Finlandei, Helsinki.