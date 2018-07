Trump si Putin, aceeasi persoana pe noua coperta a revistei Time

Foto: Time

In imaginea respectiva, parul blond stralucitor, sprancenele stufoase si buzele subtiri ale lui Trump se suprapun cu nasul lui Vladimir Putin si ochii sai albastri.Ilustratia foto, realizata de artista Nancy Burson, "reprezinta stadiul politicii externe a Statelor Unite dupa summit-ul din Helsinki, Finlanda", potrivit Time Amintim ca Trump a fost criticat dur dupa intrevederea de luni cu Putin, unde i-a dat crezare liderului rus cand acesta a afirmat ca Rusia nu a intervenit in alegerile prezidentiale din 2016. Astfel, Trump s-a delimitat de concluziile unor rapoarte intocmite de agentiile sale de informatii, precum CIA sau FBI, potrivit carora Moscova a intervenit in prezidentiale.De cand s-a intors din Finlanda, liderul de la Casa Alba s-a razgandit si sustine acum ca, pana la urma, ingerintele ruse in alegerile din 2016 au existat.Pe langa controversata coperta, Burson a creat si un clip video in care poate fi observata transformarea celor doi.Amintim ca si luna trecuta revista Time i-a dedicat coperta liderului american, unde acesta este ilustrat in timp ce se uita spre o fetita care plange dupa ce a fost despartita de mama ei, imigranta din Honduras.A.D.