Trump si Putin ar fi discutat despre organizarea unui referendum in regiunile separatiste din Ucraina

Ziare.

com

"Aceasta problema a fost discutata, au fost facute propuneri concrete pentru a rezolva aceasta chestiune", a declarat ambasadorul in cadrul unei conferinte de presa la Moscova, la care jurnalistii au intrebat daca cei doi presedinti au discutat despre conflictul din estul Ucrainei, relateaza AFP."Din partea Rusiei, au fost facute mai multe propuneri serioase, unele au fost anuntate de Vladimir Vladimirovici (Putin) la conferinta de presa", a precizat el, afirmand "ca nu exista niciun acord secret".Potrivit agentiei Bloomberg, care citeaza doua surse anonime, Vladimir Putin i-ar fi propus lui Donald Trump organizarea unui referendum in regiunile separatiste din estul Ucrainei pentru a solutiona conflictul care a ucis peste 10.000 de persoane din 2014.Un asemenea vot, asa cum ar fi el avut in vedere de Putin, ar avea loc in prezenta unor observatori internationali si s-ar concentra pe statutul republicilor autoproclamate Donetk si Lugansk, care practic nu se mai afla sub controlul Kievului, mentioneaza agentia citata. Ambasadorul Antonov nu a comentat aceste informatii.Daca acest referendum va fi organizat, el va fi cel mai probabil respins de autoritatile ucrainene, care acuza Rusia ca acorda sprijin militar rebelilor pro-rusi.Fostul prim-ministru ucrainean Arseni Iateniuk a reactionat deja, afirmand ca "orice sugestie de negocieri cu presedintele Putin este intotdeauna o inselaciune".Intrevederea de doua ore care a avut loc la Helsinki intre Vladimir Putin si Donald Trump, in absenta consilierilor lor, este de luni obiectul unor intense dezbateri.Presedintele american, aflat sub focul criticilor in Statele Unite pentru declaratiile sale considerate prea conciliante fata de seful statului rus, a declarat joi ca l-a invitat pe acesta la Washington, in toamna, pentru a "continua dialogul".