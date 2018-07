Trump si Putin, fata in fata : Unde se vor face concesii? Cine ce castiga? Ce pierdem noi, ceilalti? Interviu

Din ce punct porneste dialogul de luni dintre Donald Trump si Vladimir Putin?

Ce impresii a lasat recent incheiatul summit NATO?

Au mai fost astfel de momente dificile in istoria Aliantei?

Castiga ceva SUA din aceasta maniera de lucru specifica presedintelui Donald Trump?

La ce sa fim atenti astazi?

Si ce am putem pierde?

Intrevederea dintre cei doi presedinti, programata pentru luni, in capitala Finlandei, Helsinki, nu a fost perturbata de noile tensiuni privind implicarea rusilor in prezidentialele din 2016 , cu toate ca 12 agenti ai serviciilor secrete ruse au fost vineri inculpati in Statele Unite.", a punctat un consilier prezidential rus.Sambata, cu doar doua zile inainte de intalnirea din Finlanda, presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a dus la Moscova si a discutat cu Vladimir Putin despre "relatiile bilaterale si despre situatia regionala" Intrevederea din Finlanda este al treilea moment important in programul presedintelui american din ultimele zile, dupa summit-ul NATO de la Bruxelles si vizita in Marea Britanie. "Cel mai usor va fi cu Putin", a sustinut Donald Trump. Intr-un interviu acordatexplica de ce ultimul summit NATO a fost unul cu totul special si reaminteste ca "intelegerile dintre cei mari s-au facut intotdeauna in primul rand pe spatele celor mici", atragand totodata atentia asupra Chisinaului, unde "cineva a incercat sa fure startul" si "si-a permis lucruri pe care altadata n-ar fi indraznit sa le faca".Donald Trump ii face doua cadouri lui Vladimir Putin. Unul i l-a facut deja acceptand intalnirea, pentru ca ea vine pe o logica pe care rusii au construit-o in timp, imbunatatindu-si imaginea internationala (inclusiv prin Campionatul Mondial de Fotbal) . Banuiala mea este ca rusii si-au dorit foarte mult aceasta intalnire, se stie ca au presat pentru ea si au fost foarte bucurosi ca Donald Trump a acceptat-o.Al doilea cadou este ca Donald Trump se duce la intalnire dupa ce a zdruncinat puternic alianta nord-atlantica, lasand in urma foarte multa neincredere intre domnia sa si unii aliati europeni. Presa e plina, ca feedback, de ingrijorare si de teama. Ivan Krastev, o voce importanta, credibila, in lumea occidentala a analistilor , spune ca trebuie sa ne obisnuim cu ideea ca. Sunt si lucruri bune pe care NATO le-a obtinut, fara doar si poate. Un castig incontestabil este formulan.red).Un lucru foarte important este si faptul ca s-a convenit ca, o decizie similara cu cea de acum 1-2 ani, cand s-a convenit ca atacul cibernetic poate fi o situatie de art. 5. E bine ca NATO a convenit asa ceva.Pe de alta parte, insa, s-a vazut si cat de mare e sensibilitatea in anumite capitale si cum pluteste neincrederea, cum da tarcoale aliantei. Iar asta nu e un lucru bun.Evident ca ce se intampla de acum inainte depinde de noi toti, inclusiv de Donald Trump:, punand in pericol chiar existenta aliantei pe viitor.Iar vizita in Marea Britanie intriga si mai mult, mareste sentimentul de neincredere in presedintele Trump. Logica veche a lucrurilor, in care a functionat pana acum alianta nord-atlantica, spunea ca nu ai niciun interes sa slabesti alianta, dimpotriva, cand aliatii tai au o problema, tocmai pentru ca sunt aliati trebuie sa ii ajuti.Dupa ce a slabit-o pe Angela Merkel cu toate acele declaratii care nu-i fac bine pe plan intern, dl Trump a zdruncinat-o un pic si pe Theresa May prin acele declaratii pe care le-a indulcit mai tarziu. Deja toata lumea se intreaba "Cu ce mai vine presedintele Trump?".Noi am iesit castigatori pe termen scurt, dar per ansamblu si pe noi ne ingrijoreaza aceste tensiuni intre tarile importante ale Aliantei, pentru ca ele ii dau greutate si orice semn de intrebare asupra uneia sau alteia evident ca subrezeste Alianta.Tensionate da, insa acesta este un. Am fost la 3-4 summit-uri (si le stiu bine si pe celelalte pentru ca profesional le-am tot urmarit) si pot sa spun ca niciun summit nu a trecut prin secvente de felul acesta: sa fie anulata brusc o reuniune cu partenerii pentru ca nu erau finalizate discutiile, aparitia unui element care nu fusese negociat nicaieri (acel 4% cu care toata lumea s-a confruntat in mod direct in reuniune) etc.Summit-urile acestea se pregatesc, se negociaza din timp. Si virgulele se stiu pe unde sunt puse in text, pentru ca si ele se negociaza.In interior, discutiile nu sunt simple, pentru ca de aia suntem aliati, sa le spunem lucrurilor pe nume, dar, cum a facut presedintele Trump la acel mic dejun cu secretarul general NATO. Astfel de lucruri eu nu am mai vazut in ultimii 20 de ani.Ca tara, nu. Putem discuta insa despre un castig al lui Donald Trump. Pana anul trecut sau acum doi ani, toata lumea se intreba ce mai pregateste presedintele Putin, din cauza acelei politici depe care a dus-o Rusia. Intr-un fel, e si o veste buna:. Acum toata lumea se intreaba ce mai coace si cu ce mai vine nou presedintele american la urmatoarea intalnire.Aduceti-va aminte cum a inceput acest summit. Mai intai a fost G7, unde au aparut primele tensiuni intre aliati si toata lumea si-a dat seama ca nici summit-ul NATO nu va fi simplu si asteptau toti sa vada ce se intampla, pentru ca uneori el se pliaza pe agenda, respecta cutumele.Deci, intr-un fel, poate e mai bine sa ne intrebam ce mai pregateste dl Trump, decat dl Putin.Ingrijorarea generala este ca de la aceasta intalnire dl Trump pleaca cu un castig de imagine, iar dl Putin cu niste concesii obtinute. Pentru asa se pare ca s-a intamplat si dupa intalnirea presedintelui american cu presedintele Coreei de Nord. Lumea inca se intreaba ce a obtinut America din acea intalnire, pentru ca e clar ce a obtinut presedintele Kim. Pana in urma cu cateva luni, era cel mai odios, iar acum e un "mare lider", asa cum a spus Donald Trump.Un lider autoritar, ca se numeste Kim sau Putin, stim ce castiga: imagine, credibilitate, argumente forte in politica interna. Ce va castiga Donald Trump nu stim.Iar intrebarea este "".Intelegerile dintre cei mari s-au facut intotdeauna in primul rand pe spatele celor mici. Si intrebarea asta nu ne-o punem numai noi, si-o pun si balticii, si kurzii in Orientul Mijlociu, pentru ca stim dosarele: Ucraina, Crimeea, Siria etc.Si nu ma refer la Romania, pentru ca suntem tara NATO, dar ucrainenii, georgienii, moldovenii, poate si armenii, si azerii nu cred ca se simt foarte confortabil, pentru ca ceea ce vrea Rusia tine de lucruri care sunt pe spinarea lor in primul rand.Uitati-va ce s-a intamplat la Chisinau, cu alegerile. Eu cred ca acolo cineva a incercat sa fure startul, sa beneficieze deja de niste castiguri personale sau de interes politic de grup, cu speranta ca relatiile dintre America si Rusia se amelioreaza dupa aceasta intalnire.E vorba despre decizia aceea idioata de a-l opri pe Andrei Nastase sa ajunga primar al Chisinaului. Mie nu mi se pare intamplatoare. E, pentru ca se stia de intalnirea Trump-Putin si, in virtutea acesteia, eu cred ca cineva acolo si-a permis lucruri pe care altadata n-ar fi indraznit sa le faca.