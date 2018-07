Trump spera ca intr-o zi Putin ii va deveni prieten

Ziare.

Intrebat, in conferinta de presa de la finalul summit-ului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, daca Putin reprezinta o amenintare, Trump a replicat ca el nu doreste acest lucru "si de aceea avem NATO".Putin "este un concurent", a spus Trump. "Este oare dusmanul meu? Nu-mi este dusman... Sper ca intr-o zi va deveni poate un prieten. Doar ca nu-l cunosc prea bine", a marturisit presedintele SUA.El a dat asigurari ca la summitul cu omologul sau rus va ridica problema controlului armelor si a incalcarii de catre Rusia a tratatului privind fortele nucleare intermediare INF, dar va discuta si despre Siria, Ucraina si presupusa ingerinta rusa in alegerile din SUA, relateaza Reuters si AFP."Vrem sa aflam despre Siria. Vom discuta despre ingerinta...Vom discuta despre Ucraina", a explicat Trump.In acest context, potrivit dpa, el a refuzat sa excluda o recunoastere de catre SUA a anexarii Crimeii de catre Rusia, in 2014. "Nu va pot spune ce se va intampla de acum inainte cu Crimeea. Dar nu sunt multumit in legatura cu Crimeea", a mai mentionat liderul de la Casa Alba.