Administratia Trump cere doua miliarde de dolari pentru zidul de la granita cu Mexicul

Ziare.

com

Solicitarea ar urma sa fie anuntata oficial luni si arata ca administratia are nevoie de resurse noi mai putine decat cele cerute anul trecut pentru construirea zidului la granita cu Mexic, potrivit The Wall Street Journal.Noile fonduri ar urma sa fie folosite noi sectiuni ale zidului, care inca nu au fost planificate, noteaza sursa citata.In urma cu un an, administratia Trump a solicitat Congresului sa aloce cinci miliarde de dolari pentru zid, pe langa alte sume provenite de la Pentagon.