Ancheta la Pentagon dupa ce Trump a trimis soldati la granita cu Mexicul, sa lupte cu imigrantii

Biroul Inspectorului general al Ministerului Apararii, un organism independent insarcinat cu anchetele interne asupra acestei administratii ramificate, a publicat o scrisoare trimisa ministrului Mark Esper si principalilor responsabili ai Pentagonului, in care ii informeaza despre lansarea acestei anchete si le solicita cooperarea.Mark Esper a prelungit pana la sfarsitul lui septembrie 2020 desfasurarea militara la frontiera cu Mexicul.Potrivit unui purtator de cuvant al Pentagonului, Chris Mitchell, circa 3.900 de soldati din trupele active si 2.600 de rezervisti din Garda Nationala sunt in prezent desfasurati la frontiera. Acest numar ridicat este datorat rotatiei unitatilor si ar urma sa se reduca la 2.400 de soldati din trupele active pana la sfarsitul anului.Ancheta Inspectorului general se va concentra asupra "folosirii efective a militarilor americani in sprijinul operatiunilor de securizare a frontierei Statelor Unite", dar si a pregatirii lor in ce priveste interactiunea cu civilii, a precizat documentul.Militarii americani nu au dreptul sa cerceteze, sa retina sau sa aresteze civili, potrivit "Posse Comitatus Act", o veche lege destinata sa impiedice folosirea armatei americane contra cetatenilor americani.Inspectorul general va ancheta, de asemenea, costul acestor desfasurari si va examina daca este legal sa se acorde acestor operatiuni fonduri alocate de Congres pentru alte utilizari, a precizat documentul.Statele Unite s-au confruntat in 2019 cu o explozie de imigranti clandestini dinspre Mexic, majoritatea din America Centrala care fugeau din calea violentei si mizeriei din tara lor. Acesta flux a antrenat o criza la frontiera cu centre de primire supraaglomerate si conditii sanitare deplorabile.