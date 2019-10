Trump promite ca va construi un zid... in Colorado, desi nu se invecineaza cu Mexicul

Ziare.

com

Problema o constituie faptul ca acest stat din centrul Statelor Unite, situat intre Utah si Kansas, nu se invecineaza cu Mexicul."Stiti de ce vom castiga in New Mexico? Pentru ca doresc securitate la frontiera", a declarat presedintele american la Pittsburgh, potrivit AFP."Si construim un zid la granita statului New Mexico si unul in Colorado", a spus Donald Trump, care a promis "un zid magnific, un zid mare care sa functioneze cu adevarat si unde nu puteti trece nici pe deasupra, nici pe dedesubt"."Construim un zid in Texas si nu in Kansas, dar vor beneficia de zidurile pe care tocmai le-am mentionat", a spus el.Promisiunea principala a campaniei din 2016 facuta de magnatul imobiliar, proiectul de construire a unui zid la granita cu Mexicul, se confrunta cu probleme, Congresul american refuzand sa elibereze fondurile necesare pentru finantare.