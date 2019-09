Zidul lui Trump ar putea distruge 17 situri arheologice la frontiera cu Mexicul

Ziare.

com

Aceste situri se afla in Monumentul National Organ Pipe Cactus din Arizona, cunoscut ca locul originar al maiestuosilor si giganticilor cactusi saguaro, transmite EFE.Potrivit publicatiei, constructia zidului ar putea produce un prejudiciu "ireparabil" ruinelor neexcavate ale localitatilor ancestrale din desertul Sonora.Lucrarile de ridicare a zidului, care au inceput in respectiva sectiune luna trecuta, se desfasoara intr-o zona recunoscuta international ca rezervatie a biosferei, cu o suprafata naturala conservata de 13.354 de hectare.Acest parc national a fost, in acest an, unul din cele mai folosite de grupurile de migranti.Washington Post, care a citat oficiali si doi experti care au efectuat o cercetare la fata locului, a aratat ca unele artefacte arheologice au fost afectate de trecerea vehiculelor off-road ale Patrulei de Frontiera din SUA care strabat desertul in urmarirea migrantilor si a contrabandistilor.Publicatia a indicat ca, dupa inspectarea a circa 18,2 km de-a lungul granitei, specialistii Serviciului Parcuri au identificat 17 situri arheologice "care probabil vor fi distruse total sau partial de apropiata constructie a zidului de frontiera".Totodata, in aceeasi evaluare facuta in luna iunie, acestia au descoperit alte cinci zone care ar fi in pericol si care ar trebui sa se bucure de protectie.