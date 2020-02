Dorin Cocos explica subteranele afacerii Microsoft: Daca nu se ofereau cele 4 milioane de euro, nu se realiza achizitia

"Pinalti": Mentin declaratiile

Cocos si banii dati lui Sandu

Ziare.

com

Cei doi au fost condamnati definitiv in acest caz: Dorin Cocos - 2 ani si 4 luni, iar Gheorghe Stefan a primit initial 6 ani, dar pedeapsa a fost redusa, ca urmare a denunturilor facute, la 3 ani si 6 luni.Audierea celor doi a avut loc intr-un dosar separat de cazul in care au fost condamnati, denumit de presa Microsoft II. Este vorba de procesul in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir, dar si oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu.Ancheta in acest caz are legatura cu organizarea licitatiei pentru incheierea de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si firma D.Con.Net AG a unui contract de inchiriere licente Microsoft cu optiune de cumparare. Prejudiciul in acest caz depaseste 51 de milioane de euro, potrivit DNA.Dosarul este pe rolul instantei din septembrie 2017. In ianuarie 2020, procesul a fost reluat de la zero dupa ce judecatorul Geanina Arghir s-a pensionat, iar in locul ei a intrat Alexandra Rus.La termenul de luni, Gheorghe Stefan si-a mentinut declaratiile date in acest caz, inclusiv cea din prima parte a procesului."Cand am dat declaratia, am spus adevarul. Nu mi-a sugerat nimeni nimic. Stiu ca din suma de patru milioane de euro ce mi s-au imputat mie, doua au ramas undeva in Elvetia, in trei off-shore-uri. Are DNA actele. Iar doua milioane de euro au intrat la niste firme ce au scos banii cash, care apoi ajungeau la partid," isi aminteste Pinalti.Fostul edil a povestit ca Dorin Cocos i-ar fi spus textual: "Am rupt pentru tine patru milioane de euro". "Concret mi-a explicat ca din ce trebuia sa ajunga la Gabriel Sandu mi-a rupt si mie cele patru milioane de euro," sustine Pinalti.Gheorghe Stefan a precizat ca este vorba de sumele de bani pentru care a fost condamnat in dosarul Microsoft.Si Dorin Cocos si-a mentinut declaratiile date in prima faza a procesului: Am spus adevarul fara nicio influentare.Mentineti paragraful in care vorbiti despre cei 4 milioane de euro?, a venit intrebarea instantei.", mai explica milionarul.Cocos a precizat ca este vorba de sumele de bani pentru care a fost condamnat in dosarul Microsoft: "Mentin aceasta declaratie asa cum am dat-o".