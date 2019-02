Spagile de milioane de euro ale lui Cocos i-au surprins pe judecatori: E nedemn de a-si exprima optiunea privind viitorul politic al tarii

Reteta identica si in "Microsoft"

", a fost concluzia magistratilor, care i-au interzis pana si dreptul la vot pentru o perioada de 2 ani.In acest caz, Dorin Cocos a primit o condamnare de trei ani si o luna de inchisoare cu executare si confiscarea a 10 milioane de euro. In esenta, Cocos a primit pedeapsa maxima, dar a beneficiat de mai multe reduceri, dupa ce a recunoscut acuzatiile si a facut denunturi la DNA. Decizia nu este definitiva.Inalta Curte constata ca datele personale ale inculpatului, respectiv varsta si starea de sanatate, devin nerelevante in contextul circumstantelor anterior expuse", explica magistratii.Dorin Cocos mai avea o condamnare definitiva la 2 ani si 4 luni de inchisoare in cazul "Microsoft", unde a folosit aceeasi "reteta": recunoasterea faptelor si denunturile la DNA.Dupa contopirea celor doua pedepse a rezultat sentinta de 3 ani si o luna.Inalta Curte de Casatie si Justitie apreciaza ca se impune si aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.66 literele a, b si d din Codul Penal, pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei", motiveaza judecatorii.Este vorba de dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a alege.Atunci cand a fost audiat la Inalta Curte, Cocos a facut mai multe declaratii care au facut deliciul presei. De exemplu, a povestit cum a fost omul de legatura dintre afaceristul Stelian Gheorghe si Sergiu Diacomatu, fost vicepresedinte ANRP."Ulterior, am aflat ca (Diacomatu - n.red.) este vicepresedinte, iar pentru ca Gheorghe Stelian avea un dosar la ANRP, l-am rugat sa ne ajute. I-am promis bani, 2,5 milioane de euro, bani pe care i-am spus ca ii voi da in mai multe transe. I-am promis si sprijin politic, ca sa ramana in functie. Diacomatu mi-a spus atunci ca ma ajuta, dar ca are nevoie de sustinere", a relatat Dorin Cocos.El a mai spus ca, ulterior, printr-o cunostinta, a intrat in legatura cu Crinuta Dumitrean, care atunci era sefa Comisiei Centrale de Despagubiri, careia i-a promis 800.000 de euro."Pentru al doilea dosar al lui Gheorghe Stelian, stiam ca acesta vrea sa obtina peste 300.000 de euro. Diacomatu avea deja sprijin politic, i-am dat si cinci milioane de euro. Crinutei Dumitrean un milion de euro, lui Dragos Bogdan i-am dat 800.000 de euro. Precizez ca toti acesti bani ii dadeam in transe, ca sa ma asigur ca dosarul va fi rezolvat. Atat le-am zis: sa rezolve dosarul, sa bage despagubiri", a aratat Cocos.Intrebat de ce a ajuns sa faca aceste lucruri, Dorin Cocos a declarat ca a primit opt milioane de euro pentru rezolvarea pozitiva a celui de-al doilea dosar al lui Gheorghe Stelian."Eu am primit, pentru al doilea dosar, opt milioane de euro ca sa rezolv problema, dar am ramas doar cu 1,2 milioane de euro", explica Cocos, in fata judecatorilor.