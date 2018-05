Dorin Cocos, in fata judecatorilor: Va rog sa ma condamnati!

Ziare.

"Va rog sa ma condamnati pentru cele doua fapte recunoscute in fata dumneavoastra si in fata procurorului, cele de trafic de influenta si dare de mita. Am beneficiat de un milion de euro, am facut reducerea pentru Alina Bica.Va rog sa imi acordati beneficiile de recunoastere a vinovatiei. Ca e dare de mita, ca e dare de foloase necuvenite, dumneavoastra stiti. Va rog sa faceti contopire cu pedeapsa respectiva (din Dosarul Microsoft - n.red.) ", a spus Dorin Cocos in fata magistratilor ICCJ, citat de Mediafax In acest dosar, pentru Dorin Cocos, procurorul a cerut pedeapsa cu executare, dar "in limite reduse".Tot miercuri, omul de afaceri Stelian Gheorghe, despagubit ilegal de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a ANRP, a spus ca e dispus sa plateasca prejudiciul."Imi pare rau pentru aceasta situatie, nu ma consider vinovat pentru doua acte notariale depuse prin mine, am colaborat cu organele judiciare si nu am mintit cu nimic.Am uitat sa spun ceva important: nu am cerut nimanui nimic, eu am incasat banii si daca e un prejudiciu, eu o sa il platesc", a sustinut Stelian Gheorghe.In acest dosar, Alina Bica este acuzata de abuz in serviciu si luare de mita, iar procurorul a cerut pedeapsa de 10 ani de inchisoare. Avocatul sau a solicitat, in schimb, incetarea procesului penal, pentru ca a pornit de la o sesizare a SRI, iar o decizie CCR arata ca faptele de coruptie nu sunt amenintari la siguranta nationala. Alina Bica nu a fost prezenta la proces, fiind plecata in Costa Rica