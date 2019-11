Dorinel Munteanu va semna cu o echipa de traditie din Romania - oficial

Ziare.

Ultima data fostul antrenor al Stelei a fost pe banca celor de la Concordia Chiajna, care intre timp a si retrogradat din prima liga. Acum, Dorinel Munteanu va incerca sa revigoreze o formatie de liga secunda, dar cu mare nume in Romania, e vorba de CSM Resita, echipa aflata pe locul 16 in Liga 2, dupa primele 15 runde disputate, asa cum se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a clubului CSM Resita "Bine ai venit, Dorinel! Incepand de azi, noul antrenor al echipei este Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu (nascut la data de 25 iunie 1968, Gradinari, Caras-Severin), cunoscut si ca Munti, Neamtul sau Furnica, este un fost jucator roman de fotbal din Generatia de Aur. Ca antrenor a trecut pe la echipe precum CFR Cluj, FC Arges, FC Vaslui, Steaua Bucuresti, Otelul Galati, Dinamo Bucuresti si Kuban Krasnodar. Pe aceasta cale ii dorim mult succes lui Dorinel! Multumim Leontin Doana pentru tot ce ai facut la echipa si mult succes mai departe!".Oficialii clubului au decis sa se desparta de Leontin Doana, omul care a promovat formatia in L2 sezonul trecut. Ultima victorie a clubului a venit abia pe 15 octombrie, un 2-1 cu Gloria Buzau. In ultima etapa insa, Resita a incurcat Petrolul, scor 1-1.Munteanu se intoarce astfel la Resita, unde a mai facut parte din staff-ul tehnic intre aprilie 2017 si iunie 2018. Fostul jucator de la Dinamo e nascut chiar la 40 de kilometri de Resita, la Gradinari, evoluand pentru CSM la debutul in cariera, in 1987-1988.In cele ultime 14 jocuri in care a antrenat in L1, pe Concordia, Munteanu a reusit doua victorii, cu FC Botosani (2-0) si FCSB (1-0), dar a bifat sase infrangeri in ultimele 6 jocuri si a fost dat afara.La 51 de ani, Dorinel se poate lauda cu 2 trofee ca antrenor, ambele cu Otelul Galati, campionatul si Supercupa Romaniei, ajungand apoi cu galatenii in grupele Champions League.D.A.