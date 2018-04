"Premiera din cazul Gala Bute: Inalta Curte cere DNA sa trimita lamuriri privind implicarea SRI in ancheta"

Strutinsky, solicitare similara

Lupascu a cerut studierea protocolului SRI-ICCJ

Ziare.

com

Rudel Obreja este reprezentat in acest caz de fostul judecator Dan Lupascu, fost presedinte al Curtii de Apel Bucuresti si fost presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.Detalii despre procesul de astazi din cazul Gala Bute, in articolul:"In spatiul public a aparut un protocol incheiat intre SRI si PICCJ. Legat de acest dosar, a fost emis in 21 aprilie 2015 un comunicat in care este prezentata situatia si, in final, se spune ca procurorii au beneficiat de sprijin al SRI. Solicitam sa emiteti adresa catre DNA sa ni se comunice daca a existat un plan comun de actiune, daca a fost constituita echipa operativa comuna si daca DNA a comunicat operativ modul de valorificare a informatiilor sau sesizarilor de la SRI si daca SRI a sprijinit efectuarea constatarii tehnice.Invocam aceste lucruri pentru a beneficia de dreptul la un proces echitabil si pentru a face aparari.", a solicitat Dan Lupascu, in instanta.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au admis aceasta cerere. Procurorii DNA trebuie sa trimita raspunsurile pana la urmatorul termen, pe 9 mai.Este primul caz mediatizat in care instanta admite o astfel de cerere. La termenul de vineri de la instanta suprema, intr-un alt caz, denumit de presa dosarul Polaris, in care fostul edil Radu Mazare este acuzat de fapte de coruptie, omul de afaceri Sorin Strutinsky, inculpat si el in dosar, a cerut instantei sa solicite DNA lamuriri privind implicarea SRI in aceasta cauza. Discutiile pentru aceasta cerere au fost amanate insa pana pe 11 mai.Pe de alta parte, o solicitare facuta de Dan Lupascu, pentru a analiza protocolul incheiat intre Serviciul Roman de Informatii si Inalta Curte de Casatie si Justitie, care este inca secret, a fost respinsa."Adresam solicitarea sa permiteti accesul la aceste informatii clasificate. Pana se lamureste, daca se declasifica. Apreciem ca ne da dreptul sa luam la cunostinta pentru a vedea daca a influentat parcursul acestui dosar, unde il priveste pe Rudel Obreja", a mai spus Dan Lupascu. Dupa cum am aratat, instanta a respins insa respectiva cerere.