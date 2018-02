Procurorul Mihaiela Iorga: Imi pare rau ca nu m-am retras mai devreme din Dosarul Microsoft, au existat constrangeri pe care nu le pot dovedi

Singura ar fi cerut sa i se ia dosarul

"Imi reprosez ca n-am iesit mai devreme din acest dosar, pentru ca au fost constrangeri pe care nu pot sa le dovedesc", a declarat procurorul Mihaiela Moraru Iorga, vineri seara, la B1 TV.Ea sustine ca invinovatirea sa a fost, probabil, cea mai simpla metoda de a explica esecul acestui dosar."Da, probabil ca a fost cea mai simpla metoda de a explica esecul acestui dosar. Eu merg in continuare pe ideea ca poate a fost o interpretare gresita sau o necunoastere a legii, pentru ca este clar ca momentul consumarii infractiunii este corect determinat si in functie de un moment al consumarii infractiunii incorect determinat se calculeaza un termen de prescriptie gresit. (...) E clar, insa, ca in 2015 Inalta Curte de Casatie si Justitie a analizat prescripitia pe faptele acestor persoane si a constatat ca nu a intervenit", a mai sustinut procurorul Mihaiela Moraru Iorga.Procurorul a explicat ca este vorba despre doua dosare, pentru unul existand o sesizare din partea unei firme referitoare la propriii angajati, iar cel din 2013 s-a deschis in urma unei sesizari a Corpului de Control al prim-ministrului."In anul 2010 a existat o sesizare a unei firme implicate in derularea acestor contracte de licentiere Microsoft. Sesizarea viza fapte ale angajatilor sai, in dosarul care are data de inregistrare 2010 au fost efectuate acte de urmarire penala, este inceputa urmarirea penala, au fost efectuate perchezitii domiciliare, a fost dispusa o comisie rogatorie care e in derurale si-n prezent.Dosarul despre care vorbim astazi, in care s-a dispus solutia de clasare prin prescriptie, e cu totul alt dosar, inregistrat in 21.05.2013, ca urmare a sesizarii formulate de Corpul de Control al prim-ministrului.Aceasta sesizare viza fapte din 2009. Ne-am sesizat din oficiu cu privire la fapte din 2004 pana-n 2009 care au favorizat faptele din 2009", a povestit Iorga.Intrebata cand i-a fost luat dosarul, Moraru a raspuns:"In septembrie 2016, discutiile dintre noi pe marginea probatoriului au devenit tot mai tensionate si euIn cuprinsul referatului, anticipand ca vor fi discutii cu privire la motive, am spus ca nu pot solutiona dosarul fara o expertiza contabila si una IT, care sa stabileasca un prejudiciu cert".Ea a sustinut ca prejudiciul avansat a fost unul estimat, iar pentru ca acesta sa fie cert era nevoie ca un expert sa stabileasca faptul ca valoarea de piata a licentelor era mult mai mica decat cea din contracte. DNA a anuntat, joi, ca in dosarul Microsoft s-a dispus clasarea clauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu. In cazul lui Funeriu cauza a fost clasata pentru ca fapta nu exista, iar in celelalte sase cazuri a intervenit prescriptia.De asemenea, DNA a anuntat ca referitor la "imprejurarea ca fata de unele fapte s-a dispus efectuarea urmaririi penale in personam dupa implinirea termenului de prescriptie, dar si cu privire la alte aspecte legate de modul de efectuare/neefectuare a unor acte, la data de 17 iulie 2017, procurorul sef al DNA a solicitat Inspectiei Judiciare sa faca verificari sub aspectul respectarii normelor de procedura penala de catre procurorul de caz care a instrumentat initial aceasta cauza (Mihaiela Moraru Iorga -n.red.), pentru a se stabili daca au fost sau nu savarsite abateri disciplinare".Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de dosarul Microsoft, ea spunand ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efectuariii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit un nou Cod Penal in 2014 si discutia despre legea penala mai favorabila.Kovesi a precizat ca modul in care se calculeaza termenul de prescriptie a unui dosar este strict responsabilitatea procurorului de caz, respectiv Mihaiela Iorga, si ca atunci cand a constatat situatia a sesizat Inspectia Judiciara, ea neavand alte parghii in astfel de situatii.Citeste interviul acordat Ziare.com de Codruta Kovesi ca reactie la scandalul Microsoft , dar si de ce au scapat cei 7 ministri de acuzatiile DNA