Tenebrele dosarului Microsoft. Coincidente sau ticalosii?

Cum s-a ajuns aici?

Ziare.

com

Daca se simt cu adevarat nevinovati, si ei ar trebuie sa fie nemultumiti pentru acest deznodamant care nu ii declara nevinovati, ci doar nejudecabili.Dar dincolo de ea, daca punem faptele cap la cap, acest final partial frustrant trebuie privit cu realism si justa masura, fara exagerari de niciun fel.Din start trebuie spus ca, unul cu condamnare definitiva - Cocos, Dumitru si Sandu, si trei in faza de judecata. Iar intre inculpati/condamnati sunt si doi fosti ministri: Sandu si Vreme.In ceea ce priveste prejudiciul, dupa cum a precizat Laura Codruta Kovesi pentru Ziare.com . Deci clasarea dosarelor celor 6 ministri nu are niciun impact asupra prejudicului din dosar.Dar chiar si asa fiind, sa ai 6 ministri urmariti penal si apoi scosi de sub urmarire pentru ca fapta e prescrisa nu e nicio victorie pentru DNA, dimpotriva.Pe de-o parte, exista si explicatii obiective.In esenta, lucrurile stau cam asa. Cand o infractiune se consuma instantaneu, ca un viol, o talharie, termenul de prescriptie curge de la data comiterii ei si nu e niciun dubiu.Cand e vorba despre fapte care au efecte mult timp, lucrurile se complica. Asa a fost si in acest caz.Contractele pentru licentele Microsoft au fost semnate intre 2002 si 2004, iar platile in virtutea acestor contracte au fost facute intre 2005 si 2009. Deci de cand curge termenul? Procurorul DNA a considerat ca din momentul ultimelor plati, asa cum a fost practica mai multa vreme.Intre 2014 si 2017 au fost mai multe decizii contradictorii ale instantelor in aceasta privinta. Pentru ca in 2017 ICCJ sa stabileasca intr-un dosar Microsoft ca termenul a curs de la incheierea contractelor.Deci a devenit clar ca faptele erau prescrise demult , adica la 10 ani dupa ce fiecare ministru a semnat contractul. Unele din 2012, altele din 2014, deci ori inainte ori imediat dupa ce impotriva ministrilor a inceput urmarirea penala.Oricat de repede s-ar fi miscat procurorul DNA dupa aceea (ceea ce nu a fost cazul), implinirea termenului nu putea fi schimbata.Foarte discutabil. Pentru ca, spune procurorul sef DNA, "noi nu puteam administra probe, nu puteam face investigatii fara cererea acelor avize. (...) In lipsa acelor avize, nu am fi putut face cercetari, nu am fi putut face cele 4 rechizitorii in care pentru o parte dintre persoane avem condamnari definitive, nu am fi stabilit ce s-a intamplat cu acele contracte."Deci. Ancheta nu a mers mai departe degeaba.Intrebarea esteDaca la intrebarile celelalte a raspuns dna Kovesi, la aceasta intrebare ar trebui sa raspunda Daniel Morar, procurorul sef DNA de atunci si comeseanul de acum al lui Florin Iordache.Intrebare grea, avand in vedere cain privinta modului in care din companie au fost scosi bani pe baza unor contracte fictive de prestari de servicii, bani despre care cercetari ulterioare au aratat ca provenisera din comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu si ar fi fost spalati de Claudiu Florica si Dinu Pescariu, acuzatii pentru care au fost trimisi acum in judecata. Dosarul Microsoft a fost instrumentat de dna Iorga Moraru a carei buna credinta o pun la indoiala avand in vedere nisteAvizul pentru fostul ministru Adriana Ticau a venit in 14 octombrie 2014, ordonanta de incepere a urmaririi penale a fost semnata in 22 octombrie 2014, la fix o zi dupa implinirea termenului. De ce aceasta intarziere fatala de o saptamana?Pentru Valerian Vreme avizul a fost obinut tot in octombrie 2014, iar urmarirea penala a fost declansata in 12 septembrie 2017, trei ani mai tarziu, de procurorul care a preluat dosarul din 2016.In 26 septembrie 2014, dna Iorga Moraru cerea Parlamentului European ridicarea imunitatii lui Dan Nica pentru inceperea urmaririi penale, presedintele PE a anuntat ca nu e nevoie de ridicarea imunitatii pentru ca nu e vorba despre arestare sau perchezitie, dar dna Iorga nu a mai facut nimic.Daca toate acestea sunt accidente din culpa sau fapte intentionate din partea procuroarei anchetata acum pentru favorizarea faptuitorului Florian Walter ar trebui sa stabileasca Inspectia judiciara, pe care dna Kovesi a sesizat-o inca din 2016 tocmai pentru aceste probleme din dosarul Microsoft.In mod paradoxal, insa, desi IJ este foarte iute cand vine vorba despre DNA,De altfel, Inspectia Judiciara s-a uitat de mai multe ori in dosarul Miscrosoft cu diferite ocazii cand a verificat dosarele mai vechi de un an, dar nu a observat implinirea prescriptiei.Anul trecut, cu ocazia controlului de fond al IJ la DNA,. O fi uitat.Ca sa intelegem daca dna Kovesi a gresit in acest caz sa ne uitam ce a facut:In 2016, dosarul a fost redistribuit altui procuror care a si constatat ce minuni sunt acolo.A declansat un control in toate dosarele dnei Iorga, dupa care, coincidenta, au aparut inregistrarile din sedinta cu procurorii, o sedinta in care le cerea tocmai sa solutioneze dosarele vechi.A sesizat Inspectia Judiciara care, cum spuneam, se face ca ploua.Legal, LCK nu putea face mai mult.Da, probabil ca nu ar fi trebuit sa aiba incredere atat de multa in dna Iorga Moraru. Dar, ma intreb, ce se intampla daca lua taurul de coarne mai demult? Cand l-a luat, va mai amintiti ce furie s-a napustit asupra sefei DNA intr-o mega operatiune de victimizare a dnei Iorga devenita preferata Antenei 3?Ca nedreptateste cel mai bun procuror DNA, ca inlaturarea dnei Iorga e o crima, ca se va prabusi DNA fara dna Iorga. Ei bine, iata ce facea "cel mai bun procuror DNA". Oare merita sa fie revocata de la DNA?Eu cred ca aceasta speta, fara a fi dramatizata ca sfarsitul lumii, pentru ca nu e, trebuie clarificata pana la capat, cu cat mai multe probe si cat mai putine emotii si pana in tenebrele ei indiferent cine se ascunde in ele.