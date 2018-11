Insula Belina revine in proprietatea statului, dupa ce Teldrum nu a facut nimic acolo in ultimii 5 ani

Ziare.

com

Consiliul Judetean Teleorman a adoptat, luni, cu 5 abtineri, un proiect de hotarare prin care Insula Belina si Bratul Pavel au trecut din nou in administrarea statului,Returnarea se face in baza aceleiasi HG din 17 decembrie 2013, semnata de Victor Ponta, premier la acea vreme, si asumata de vicepremierul Liviu Dragnea, in prezent presedinte al Camerei Deputatilor.Cele doua obiective au fost trecute in domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman "in vederea reabilitarii si valorificarii cadrului natural al zonei Dunarii - Belina-Bratul Pavel".Potrivit articolului 3 al actului normativ,de la transmiterea partilor de imobile, acestea revin in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane.In cateva saptamani, aceasta perioada se incheie, iar, astfel ca decizia a fost ca cele doua obiective sa revina, in mod firect, la Apele Romane.In sedinta CJ Teleorman de luni s-a vorbit, totusi, despre niste elemente care ar indica "primirea cu dedicatie" de catre compania Teldrum a celor doua obiective de interes public de la Dunare.Astfel, consilierul judetean Adrian Badulescu a specificat faptul ca sunt niste "elemente in neregula", care indica faptul ca preluarea celor doua obiective in administrarea Consiliului Judetean Teleorman ar fi fost pentru Liviu Dragnea si ca acest lucru rezulta chiar din documente."Hotararea de Guvern a fost data in 2013, ei (factori decidenti din CJ Teleorman - n.r.) au facut niste hartii care n-aveau nicio legatura cu intrarea in proprietate, pe 15 ianuarie au facut transferul prin procesele verbale si pe 16 ei le-au dat la Teldrum. Si el (Danut Cristescu - n.r.) spune o poveste, ca au luat obiectivele ca sa faca niste proiecte, care n-au mai fost aprobate. Dar ei nu aveau cum sa faca proiecte pe ceva ce nu le mai apartinea", a spus Badulescu pentru MEDIAFAX.