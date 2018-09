Perchezitia calculatoarelor Tel Drum dezvaluie cum functiona un "pion" in afacerea Belina

Pe ce se bazeaza DNA

Danel si Marius Lucian Barac au fost angajati la Tel Drum, in 2010 si 2011, in functiile de administrator, respectiv sofer

"Am si eu de luat niste bani"

"Sef!"

Avea grija de oaspeti

Administratorul proprietatii

Despre autorul din umbra

Trident 51 nu a mai apucat sa depuna aceste inscrisuri pentru autorizarea constructiilor. Ziare.com a dezvaluit ca modul in care au fost ridicate mai multe constructii pe insula Belina este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Turnu Magurele."Trident 51 este o interfata a societatii Tel Drum", acuza procurorii DNA care au investigat cazul Belina. Este vorba de dosarul in care au fost trimisi in judecata fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in cadrul MDRAP, Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al CJ Teleorman, si mai multi functionari. Informatiile sunt din dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.Trident 51 a fost cea care a preluat, in aprilie 2014, de la firma Tel Drum, contractul de inchiriere al insulei Belina. Insula a fost concesionata acestei societati timp de aproape trei ani. Pana pe 1 februarie 2017. Atunci cand izbucneau protestele publice la adresa lui Liviu Dragnea si a ordonantei 13/2017, Trident 51 a notificat CJ Teleorman ca inceteaza contractul de cesiune cu Tel Drum.Asa ca insula a trecut din nou in administrarea Tel Drum. In martie 2017, Trident 51 a fost preluata de fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, si de partenerul acestuia de afaceri, Ilie Liviu Dragne.In 2014, firma avea ca asociat si administrator pe Danel Barac. Pe data de 25 februarie 2016, Danel Barac a decedat, astfel incat la data de 11 mai 2016 s-a solicitat revocarea acestuia din calitatea de administrator. Fiul acestuia, Marius Lucian Barac, a fost numit administrator.Potrivit datelor din aplicatia ReviSal, care cuprinde toate contractele individuale de munca,Calitatea de angajat al firmei Tel Drum apare in mai multe discutii telefonice. De exemplu, Danel Barac a sunat-o, pe 6 februarie 2015, pe Nicoleta Pene, director comercial la Tel Drum. Barbatul voia sa discute despre decontarea unei delegatii si situatia "baiatului" sau.Am si eu o rugaminte la dumneavoastra.Spuneti!Tre' sa plec la Bals repede. Am si eu de luat niste bani, d-aia de... pe la deplasarile mele, de pe la astea si...Ihi.Sa-i... mi le dea Gabi si ii semnati dumneavoastra cand veniti.Da. Dar nu mai stati, va grabiti? Ca vream si eu sa vorbesc, de baiat, de astea... ca am vorbit cu sefu'.De ce?De baiat.Asa!Pai, d-aia zic, voiam si eu sa vorbesc! De baiatul dumneavoastra, cu salariul, cu astea...Da, da, da! Si cu...Intr-o alta discutie, din 6 februarie 2015, Barac este sunat de seful sau, Petre Pitis, directorul general al firmei Tel Drum....Sef!Danila!Da!Salut! Ce faci?Uite, sunt pe la balta, p-aici.Aaa, ba, ai niste lapte?Am lapte! Cum?A, bine. 2, 3 litri asa.2, 3 litri?Aha.Pai e... e o sticla de 2 litri d-ala de vaca proaspat si...Aha.Mai sunt 2 litri de alalaltu'.Bine, hai! Pa, pa!Ati plecat incoace?Cam intr-o ora, da.Da, bine sefu'.Convorbirile interceptate demonstreaza fara dubiu ca numitul Barac ar fi doar un interpus al Tel Drum, care se ocupa de coordonarea administrarii bunurilor mobile si imobile care sunt pe Insula Belina.Barac asigura in zona insulei mentenanta sistemelor si se asigura de confortul celor veniti ca oaspeti pe insula.Cum ar fi discutia din 19 februarie 2015, atunci cand Barac l-a sunat pe Pitis.Eu o sa fug pana in oras.De ce?Pai, sa iau ceva pentru gustari de dimineata, ca vorbii cu alalaltu', inaltu', si zise ca: "Ba, eu nu viu asta seara...".Pai am luat eu, ma.Aaa, ati luat?Deci trebuie decat...decat oua sa aduci, ca sa nu mai aduc...Lapte, oua si alea, nu e problema.Sau pe 2 martie 2015, atunci cand Pitis l-a sunat pe Barac.Nu? Bine. Cine e la balta? Ca vreau sa dau o fuga sa masor ceva p-acolo.Pai, sunt fetele alea care fac curat.Si cand pleaca?Pai, cred ca mai... o ora, doua asa, o sa plece.Aha. Si cheia de acolo, sa-mi deschida si mie?E la usa, la poarta, la intrare. Sunt baietii aia acolo.Unde la intrare?La... cand intrati acolo, la baraca aia, prima de la poarta.Aaa, la prima baraca? A, bine. Da.In februarie 2018, procurorul general al Romaniei a facut un portret robot al persoanelor implicate in activitati de coruptie, dar si al autorului "din umbra", care actioneaza mult mai sofisticat si evita sa se expuna in mod direct."Mai interesant este portretul robot mai sofisticat al celuilalt functionar public, care este autorul din spatele autorilor (...) . Am socotit necesar sa subliniez existenta unui autor din spatele autorilor, unul mai sofisticat, care foloseste un alt functionar public pe care il pune in fata, numit in termeni de argou 'om de paie', 'paravan', 'pion', 'cap de lemn' - 'testa di legno', cum spuneau colegii italieni", a explicat procurorul general.