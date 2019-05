Inalta Curte trimite Dosarul Mineriadei inapoi la Parchet: A fost constatata nulitatea rechizitoriului

Partile civile din dosar acuza "injustitie"

Inculpatii si acuzatiile

Ziare.

com

Astfel,Printre neregulile semnalate de ICCJ, se numara lipsa dispozitiei de incepere a urmaririi penale pentru faptele pretins comise de inculpatii Ion Iliescu, Petre Roman, Gelui Voican Voiculescu, Virgil Magureanu si Mugurel Cristian Florescu, in perioada 11-12 iunie 1990, "sub aspectul nelegalitatii urmaririi penale efectuate in cauza dupa redeschiderea urmaririi penale in ceea ce priveste comiterea infractiunii de crime impotriva umanitatii in varianta normativa a uciderii unor persoane".De asemenea, instanta de judecata a identificat nulitatea mai multor acte de urmarire penala pe numele celor inculpati in dosar, astfel ca a constatat nulitatea rechizitoriului intocmit in cauza.Totodata, a dispus excluderea tuturor probelor administrate in cursul urmaririi penale si a restituit cauza la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Parchetelor Militare.Decizia poate fi contestata in trei zile de la comunicare."Pentru injustitia asta nefunctionala aservita ne luptam de 29 de ani, au ramas urmasi, dar acest dosar istoric arata clar ca noi cu sange am castigat libertatea. Ce rost mai am eu fata de societate, cand nu am parte de acest proces echitabil. Bataie de joc", a spus Marin Stoica, una dintre partile civile din dosar.La randul sau, Teodor Maries, presedintele Asociatiei 21 decembrie 1989, a spus ca speranta moare ultima si ca e increzator ca Bogdan Licu, procurorul general interimar, va gasi o solutie. Maries nu acuza decizia instantei, ci termenul "nepermis" de mai bine de un an in care dosarul s-a aflat in camera preliminara.Amintim ca procurorii militari din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat, in iunie 2017, cercetarile in dosarul "Mineriada din 13 - 15 iunie 1990".In Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul sef al SRI Virgil Magureanu si fostul lider sindical Miron Cozma.Magistratii ICCJ au decis sa introduca, in Dosarul Mineriadei, institutii ale statului drept parti responsabile civilmente precum Ministerul Finantelor, MAI, SRI, Parchetul General, Guvernul Romaniei, Jandarmeria Romana, MApN, Ministerul Economiei si Academia de Politie