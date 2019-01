Dumitru Dragomir - 4 ani de inchisoare pentru spaga. RCS&RDS, condamnata pentru spalare de bani

Condamanari si achitari

Acuzatiile DNA

Dumitru Dragomir a fost gasit vinovat pentru luare de mita si complicitate la spalare de bani, iar Bendei pentru dare de mita si complicitate la spalare de bani.Societatea RCS&RDS a fost gasita vinovata pentru spalare de bani si condamnata laPotrivit DNA, Dumitru Dragomir a pretins 3,5 milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la Ioan Bendei, "in scopul atat de a indeplini, cat si de a nu indeplini acte privitoare la indatoririle sale de serviciu, precum si de a indeplini acte contrare acestora".In acelasi dosar, Tribunalul Bucuresti a dat si alte decizii., la data faptelor administrator al SC BODU SRL - 4 ani de inchisoare pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani.la data faptelor asociat unic al SC BODU SRL - achitat pentru pentru complicitate la luare de mita si complicitate la spalare de bani.a fost amendata de 1.350.000 de lei pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani., fost director general si presedinte al consiliului de administratie al S.C.RCS & RDS SA - achitat pentru complicitate la dare de mita., la data faptelor coordonatorul activitatii juridice a S.C.RCS - RDS SA - achitat pentru complicitate la dare de mita si la spalare de bani., fost director general al SC RDS - RCS - achitat pentru spalare de bani.SC INTEGRASOFT SRL, la data faptei detinuta de SC RCS - RDS SA - condamnata la amenda de 700.000 de lei pentru complicitate la spalare de bani.Potrivit rechizitoriului intocmit de catre procurori a reiesit ca, referitor la infractiunile de dare si luare de mita, in perioada aprilie 2009 - mai 2011, in scopul de a indeplini ori de a nu indeplini acte privitoare la indatoririle sale de serviciu, precum si de a indeplini acte contrare acestora, Dumitru Dragomir, in calitate de presedinte al LPF, cu sprijinul lui Florin Badita, Bogdan-Dumitru Dragomir si Bodu SRL, a pretins 3,5 milioane de euro de la Ioan Bendei, din care a primit 3.100.000 de euro de la RCS - RDS SA.Banii primiti au fost dati sub forma unor plati facute in cadrul unui contract de asociere in participatiune, incheiat in 15 august 2009, pentru finantarea afacerii Crystal Palace Ballrooms."Contractul respectiv a fost incheiat intre societatile Bodu SRL, detinuta de Dumitru Dragomir si RCS & RDS SA, inculpatul Bendei Ioan beneficiind de sprijinul inculpatilor Dinei Mihai si Oprea Alexandru, administratori ai RCS & RDS SA.Banii respectivi au fost pretinsi si primiti de inculpatul Dumitru Dragomir in contextul executarii, in perioada respectiva, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din LIGA 1, incheiat la data de 8 aprilie 2008 intre L.P.F. si consortiul constituit din societatea SC RCS & RDS SA, administrata de inculpatul Bendei Ioan si o alta societate", precizeaza DNA.