Pronuntarea in dosarul lui Dumitru Dragomir, amanata din nou

Este pentru a saptea oara cand tribunalul amana sentinta in acest caz.In august 2017, Dumitru Dragomir a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita si complicitate la spalare de bani Alaturi de el au fost deferiti justitiei Ioan Bendei, la data faptelor administrator al SC RCS&RDS SA, pentru dare de mita si complicitate la spalare de bani; Bogdan Dumitru Dragomir (fiul lui Dumitru Dragomir), la data faptelor asociat unic al SC Bodu SRL, pentru complicitate la luare de mita si complicitate la spalare de bani.De asemenea, au fost trimisi in judecata Florin Bogdan Badita, la data faptelor administrator al SC Bodu SRL; Alexandru Oprea, la data faptei directorul general si presedintele CA al RCS&RDS; Mihai Dinei, la data faptelor coordonatorul activitatii juridice a RCS&RDS; Serghei Bulgac, la data faptei director general al RCS&RDS.Procurorii sustin ca, in perioada aprilie 2009 - mai 2011, in calitate de presedinte al LPF, cu sprijinul lui Florin Badita, Bogdan Dumitru Dragomir si Bodu SRL, Dumitru Dragomir a pretins suma de 3,5 milioane de euro de la Ioan Bendei, in calitatea acestuia de administrator si actionar al RCS&RDS SA, din care a primit suma de 3.100.000 de euro de la RCS&RDS SA.