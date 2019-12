Dragomir iese la atac: "Nenorocitii astia au vrut sa ma bage la puscarie!"

Ziare.

Cel poreclit "Corleone" spune ca Gino Iorgulescu si ceilalti sefi ai Ligii au incercat sa il bage in inchisoare prin decizia de a se constitui parte civila intr-un proces penal in care este judecat."In viata mea nu am ce sa mai discut cu acesti oameni. Nenorocitii astia au vrut sa ma bage la puscarie si s-au constituit parte civila impotriva mea intr-un porces. Stiu ei foarte bine despre ce proces este vorba, iar eu i-am facut de ras. Iar ei stiu bine si acest lucru. Nenorocitii astia pe la spatele meu s-au constituit parte civila, dar si pe fals.Au vrut sa ma bage la puscarie si sa ii faca rau familiei mele. Nu o sa ii ajut in viata mea cu niciun sfat, iar Dragomir a lasat ceva bun in urma lui dupa ce a fost scos din fotbal. Vreau sa vad eu ce o sa lase Gino si cu oamenii aia ai lui de la LPF in urma lor.Oricum, vreau sa stiti ca am auzit ca multi dintre cei din Liga 1 deja au inceput sa il vobeasca pe la spate pe Gino Iorgulescu ca nu mai este capabil sa conduca LPF si este din ce in ce mai slab. Nu ii mai sta deloc gandul la fotbal, dupa problemele pe care le are in ultimul timp", a spus Dragomir in ProSport Dragomir a pierdut alegerile pentru sefia LPF in toamna anului 2013, dupa ce politicienii aflati la putere atunci au intervenit in favoarea lui Gino Iorgulescu.Ulterior, "Corleone" a devenit inculpat in mai multe procese penale in care este judecat pentru diferite infractiuni.