Dragomir dezvaluie cum a negociat cu primarul din Voluntari: "Nea Mitica, ajuta-ma sa nu retrogradez"

Ziare.

com

Fostul sef de la LPF spune ca a fost sunat de Florentin Pandele si ca acesta l-a rugat sa preia echipa pentru a nu retrograda."Corleone" a acceptat, insa numai pentru o perioada limitata, laudandu-se cu realizarile pe care le-a avut in scurtul sau mandat."Cand m-a rugat primarul de la Voluntari, echipa avea trei puncte. M-a chemat Pandele si mi-a spus:Bani avem?, l-am intrebat. Nu! Atunci vin, stau trei luni, si apoi plec. Si incerc sa te scap.Am fugit la Hagi si l-am rugat sa ma ajute. Mi-a dat jucatori extraordinari, pe Achim si pe Tiru, care venea dupa o accidentare . Apoi, l-am luat pe Moke, de la Rapid , pe care nimeni nu-l vazuse. Si asa am strans vreo sase jucatori. Am facut o echipa buna si i-am invins si pe FCSB si pe Dinamo . Si i-am scapat de la retrogradare, dupa care am plecat", a dezvaluit Dragomir la DigiSport Dumitru Dragomir a revenit in fotbalul romanesc pentru o scurta perioada in sezonul trecut, el fiind numit conducator la Voluntari.Dupa numai cateva luni, "Corleone" a parasit formatia ilfoveana si s-a dedicat afacerilor pe care le are.