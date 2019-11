Promisiunea lui Dragomir pentru fanii dinamovisti: "Cu 10 milioane de euro ma bat la campionat!"

Ziare.

Fostul presedinte al LPF vrea sa preia clubul din Stefan cel Mare alaturi de omul de afaceri Viorel Catarama si are planuri mari.El spune ca daca va avea un buget de 10 milioane de euro si mana libera la transferuri va transforma Dinamo intr-o echipa care se va bate la titlu pana in vara!"Daca am 10 milioane de euro, ma bat la campionat cu Dinamo! Si chiar cred ca-l castig. Intr-un an de zile. Daca vin acum si pana la vara pot sa aleg eu jucatorii, garantez ca ma bat la titlu.Daca as fi la Dinamo, m-as duce imediat in Belgia si as aduce un jucator de acolo. Da, pe Denis Dragus. Nu joaca la Standard Liege , iar eu l-as aduce aici. Mai sunt vreo doi jucatori pe lista, dar nu-i spun. Pe Dusan Uhrin l-as tine. E un antrenor bun. Dar daca ar veni Mircea Lucescu ... Nu cred ca sta cineva in calea lui", a declarat Dumitru Dragomir la Digi Sport.Viorel Catarama este primul afacerist ce s-a declarat interesat de achizitionarea lui Dinamo dupa ce echipa a fost scoasa la vanzare cu un leu.Au existat cel putin doua runde de negocieri pana in momentul de fata, insa partile sunt departe de a ajunge la un acord.Dragomir vrea sa se asocieze cu Viorel Catarama si sa preia o parte din actiuni pentru a ocupa postul de manager general.