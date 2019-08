Reactia lui Dumitru Dragomir la vestea ca Florin Halagian a murit

Ziare.

"Dumnezeu sa-l odihneasca! Un mare antrenor, un caracter ales, am colaborat extraordinar cu el, un tata de familie formidabil, un om cu care puteai sa te intelegi. A fost in primii cinci antrenori ai acestei tari in decursul istoriei. Si ma refer la activitatea lui de la Steaua, marea echipa a Stelei a fost facuta de el, Argesul a obtinut rezultate deosebite cu el in cupele europene, la Victoria a fost extraordinar, la Dinamo, la fel, peste tot a avut rezultate. Absolut peste tot a avut rezultate", a declarat Dragomir despre antrenorul cu care a colaborat de-a lungul timpului.Fostul mare antrenor Florin Halagian a decedat, luni, la varsta de 80 de ani, a anuntat clubul de fotbal FC Arges pe pagina sa de Facebook.Halagian, nascut pe 7 martie 1939, a adus singurele titluri de campioana a Romaniei din palmaresul echipei FC Arges, in sezoanele 1971-72 si 1978-79 ale Diviziei A.A mai castigat titlul de campion cu Dinamo Bucuresti in sezonul 1991-92.Halagian a avut o contributie importanta la construirea echipei de aur a Stelei, care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986, mentioneaza sursa amintita.Pe 25 martie 2008, Florin Halagian a fost decorat de presedintele Romaniei, Traian Basescu, pentru toata activitatea si pentru formarea tinerelor generatii de campioni cu ''Meritul sportiv Clasa a III-a''.