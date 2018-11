Andronescu vrea un bacalaureat diferit de cel national pentru scolile profesionale

Ziare.

"Din punctul meu de vedere, este un obiectiv personal, dar cred ca in egala masura este un obiectiv pentru societate. Toata. De aceea am cerut sprijinul mediului de business, mediului economic, de care avem nevoie pentru activitatea de practica.Liceul tehnologic trebuie sa-l restructuram si sa-l gandim ca un liceu care profesionalizeaza, un liceu dual, cu doua posibilitati de iesire. (...) La iesire, eu cred ca trebuie sa ramana optiunea absolventului de liceu in a sustine, si o alta ruta, cu, subliniez acest lucru, dar care sa-i permita la nivelul urmator de pregatire un acces intr-o forma de profesionalizare duala", a explicat Andronescu.Fiind intrebata daca aceste elemente vor incluse in noua Lege a educatiei, ea a mentionat: "Este un punct de vedere pe care eu pot sa-l exprim, dar sigur ca ascult toate celelalte puncte de vedere".Ministrul Educatiei a participat la o dezbatere privind invatamantul universitar dual, organizata de INTACT Professional Debates, compania Kaufland Romania si Academia de Studii Economice, marti, la Parlament, unde au mai fost prezenti, printre altii, ministrii Finantelor Publice si Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici si Rovana Plumb.Andronescu a mai spusn ca viitoarea Lege a educatiei trebuie sa genereze o viziune de evolutie a sistemului de invatamant.Intrebata daca, in acest sens, invatamantul universitar dual poate fi una din variante, ministrul Educatiei a spus: "In dezbaterea aceasta despre invatamantul dual, eu cred ca trebuie sa fim foarte atenti cand discutam aceste lucruri si atunci cand il creionam, sa-l creionam cu toate cele necesare ca el sa evolueze si sa se dezvolte".