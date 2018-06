Ecaterina Andronescu: Nu putem tine o scoala, la care 5 ani la rand nu ia niciun elev bacalaureatul

Ziare.

"Cred ca trebuie introduse criterii de performanta si pentru invatamantul preuniversitar. Nu se finanteaza invatamantul superior pe profesori. Profesorii ar putea sa treaca foarte bine si sa sustina after-school-ul si in felul acesta vom avea copii mai educati.Nu putem tine o scoala care nu da performanta - cinci ani la rand nu ia niciun elev bacalaureatul. O transformi in scoala profesionala - este de un alt nivel", a declarat fostul ministru al Educatiei la Scoala politica de vara de la Neptun.Potrivit acesteia, nu este normal ca o institutie de invatamant sa introduca doar 10 elevi in examenul de bacalaureat."Tu, ca profesor, accepti ca ai dat un rebut? Nu putem sa acceptam asta in sistemul de invatamant, dupa parerea mea. Si de aceea cred ca profesorul trebuie sa depuna un pic mai multa stradanie. Noi in invatamantul superior am introdus criterii de calitate la finantare din 2001 si din ce in ce a progresat mai mult.Cred ca si in scolile din preuniversitar trebuie introduse aceste criterii de calitate la finantare. Finantare care nu e pe profesori, nu finantezi profesorii, finantezi studentii sau elevii, pentru ca e finantare per capita - sigur in functie de tipul de invatamant", a afirmat fostul ministru al Educatiei.Aceasta a pledat pentru un sistem de evaluare a profesorilor si in invatamantul preuniversitar, formula care sa aiba o anumita periodicitate, in conditiile in care in invatamantul superior fiecare profesor este evaluat anual.Raspunzand unor intrebari, Ecaterina Andronescu a subliniat ca dascalul este constructorul acestei natiuni. "Si este in slujba acestei natiuni. Si eu sunt dascal si cred ca asta trebuie sa accept in momentul in care mi-am ales aceasta profesie", a mai adaugat senatorul PSD.