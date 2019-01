39 de persoane au murit din cauza gripei. Se duc sau nu copiii maine la scoala? Cum raspunde Ecaterina Andronescu

Ziare.

com

"Se duc la scoala pentru ca saptamana care incepe maine este ultima saptamana din semestru. Ca urmare, se incheie situatiile scolare si noi nu putem sa bulversam incheierea semestrului. Invit pe toti colegii profesori , invit pe parinti si pe copii sa se pregateasca pentru ziua de maine. Este zi de scoala si va fi toata saptamana", a delcrata, duminica, la Antena 3, Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, "triajul in fiecare dimineata este foarte serios facut in fiecare scoala".In plus, ministrul ii sfatuieste pe parinti sa duca copiii la medic, daca exista suspiciuni de boala.Scolile din toata tara au fost inchise vineri, din cauza gripei, decizia apartinand ministerelor Sanatatii si Educatiei.Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 39, fiind confirmate peste cinci mii de cazuri de imbolnavire pana la ultima raportare.