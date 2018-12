Andronescu ar vrea revenirea la examenul de treapta, introdus in comunism: Sa nu dam copii nepregatiti societatii

Ce planuri are cu BAC-ul

Ziare.

com

Intr-un interviu pentru Hotnews.ro , Andronescu a vorbit si despre introducerea examenului diferentiat de Bacalaureat, dar si despre posibilitatea revenirii evaluarii la terminarea clasei a X-a. Sistemul de treapta a fost introdus in ultimii ani ai comunismului, iar la finalul clasei a X-a, elevii sustineau un examen la materiile de baza din primii doi ani de liceu.Ecaterina Andronescu a mai declarat ca va creste numarul locurilor pentru scolile profesionale, care este o cerinta a angajatorilor. "Avem deja situatia statistica din toata tara si numarul locurilor cerute de angajatori s-a dublat fata de anul trecut. Deci nu avem sa nu tinem seama de acest lucru", a spus ea.Ministrul Educatiei a vorbit din nou si despre necesitatea "cursurilor remediale", care trebuie sa inceapa din anul 3 si sa continue pana la clasa a VIII-a. "Noi nu putem sa-i lasam pe acesti copii atat de ramasi si cu ecartul acesta de la ce ar trebui sa stie atat de mare. Deci din punctul acesta de vedere lucrurile sunt limpezi", a sustinut Andronescu.In legatura cu admiterea in liceu, Ecaterina Andronescu a precizat ca, din 2001, de cand se face repartizarea computerizata a absolventilor de gimnaziu in liceu, liceele bune au devenit si mai bune, pentru ca i-au primit pe cei mai buni elevi. Ea a lansat insa ideea reintroducerea sistemului de treapta la liceu."Uitati-va dvs. vara dupa ce se face repartizarea computerizata si o sa vedeti ca sunt licee in Bucuresti unde ultima medie trece de 09:50, ultima medie. Ca urmare, sa declansam examen de admitere in liceu mi se pare absolut de neacceptat. Poate sa gandim o trecere de la clasa a X-a la a XI-a, pentru ca trece de la invatamant obligatoriu la invatamantul... dar pana atunci o sa devina tot liceul invatamant obligatoriu. Poate niste evaluari intermediare ar trebui", a afirmat ministrul Educatiei.Andronescu sustine in continuare si ideea examenului diferentiat de Bacalaureat:"Bacalaureatul national trebuie sa ramana bacalaureat national, pentru ca, daca ne uitam la liceele din aceasta tara, daca ne uitam la structura liceelor, o sa constatam ca sunt liceele teoretice si nu numai unde promovarea este peste 90% la examenul de bacalaureat, deci se poate.La liceele acestea nu avem nevoie de pregatire remediala. Vom avea nevoie acolo unde problemele se impun, cum ar fi la liceele tehnologice unde nu ia nimeni Bac-ul si atunci poate transformam acel liceu intr-o scoala profesionala. Nu exclud nici acest lucru, pentru ca nu putem sa ne permitem sa dam copii nepregatiti societatii. Societatea romaneasca nu are cum sa arate mai bine decat arata sistemul de invatamant astazi"."Deci bacalaureatul national va ramane bacalaureat national. Personal nu cred ca trebuie sa stricam bacalaureatul national asa cum este, merge bine, cei care promoveaza fac fata mai departe. Deci practic n-as opta pentru modificarea bacalaureatului national. Dar la liceele tehnologice, unde va spuneam ca promovarea este mica, sa gandim pentru absolventii lor un Bac diferentiat.Cine vrea sa se inscrie la un bacalaureat national, daca se simte in stare promoveaza Bac-ul national, are acces in universitate. Cine nu se simte in stare sa sustina un bacalaureat national sa sustina un bacalaureat tehnologic sau profesional si sa aiba acces doar in scoala post liceala", a mai declarat Andronescu.Ministrul Educatiei a sustinut ca nu se va renunta la camerele de supraveghere video de la Bacalaureat: "Fara indoiala ca n-avem de gand sa le desfiintam. Cred ca deja aceasta a intrat in cutuma examenului de bacalaureat, nu se mai poate schimba".