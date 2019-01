Andronescu confirma: Nu va mai exista manual unic, iar Editura Didactica va ramane varianta de backup

Ziare.

"E deja pe site-ul Ministerului Educatiei noua metodologie pentru elaborarea manualelor in acest an. Se renunta la ideea de manual unic. (...) In metodologie accentul l-am pus pe calitatea manualului, pe criteriile care vizeaza calitatea si care tin de continutul stiintific corect, de adaptarea la programa, respectarea programei, adaptarea la varsta copilului.Pe toate aceste criterii de calitate un manual poate aduna 100 de puncte, intra in a fi selectat daca obtine cel putin 95 de puncte.. Vor fi facute evaluari separate pe calitate si apoi ne uitam la pret. Primul considerent este cel legat de calitate, pentru ca pana la urma calitatea manualului conteaza foarte mult pe masa elevului si a profesorului.Manualul ramane una dintre cele mai importante resurse educationale", a declarat ministrul Educatiei, marti seara, la Realitatea TV.Andronescu a subliniat ca ministerul a planificat in aceasta noua metodologie pe manuale termenele in asa fel incat sa se asigure ca vor fi la timp in scoli."Ceea ce ne pune sub semnul intrebarii este doar potentiala perioada de contestatii. Mizez pe faptul ca anul acesta SEAP are un termen mai restrans pentru solutionarea contestatiilor - 30 de zile - si ca vom incerca sa aducem manualele la timp", a punctat ea.Ministrul Educatiei a mai precizat ca autorii de manuale pot fi si profesori din invatamantul universitar."Am mai facut un lucru in aceasta metodologie, care a lipsit anul trecut, si anume, autorii de manuale pot sa fie si profesori din invatamantul universitar, pot sa fie si in parteneriat cu profesorii din invatamantul preuniversitar. (...) Vom incerca sa folosim Editura Didactica pentru manualele cu care editurile nu vin la licitatie - este vorba despre manualele pentru minoritati, sunt putine la numar", a explicat ministrul.