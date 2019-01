Andronescu, despre cel mai recent manual cu erori: Teoretic, nu are ce cauta pe masa elevilor

Ziare.

"Manualul acela trebuie sa iasa din circuit. Acolo sunt doua categorii de vinovati - evaluatorii si autorii. Toate manualele cu greseli, teoretic, nu au ce cauta pe masa elevilor - teoretic, practic, trebuie sa vedem cu ce bani le inlocuim. Nu pot sa va spun acum, dar, teoretic, ar trebui sa il inlocuim si atunci trebuie sa cautam resurse ca sa il inlocuim", a spus ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, duminica, la Digi 24.Ea a reamintit ca a fost schimbata metodologia pentru evaluarea si intocmirea manualelor, unde accentul se pune pe calitate."Anul acesta, am schimbat metodologia pentru evaluarea si intocmirea manualelor, am crescut foarte mult accentul pe calitate. Manualul se puncteaza pe calitate, cu 100 de puncte, daca nu ia cel putin 95 de puncte nu trece si, in acelasi timp, evaluatorii vor fi alesi in asa fel incat sa nu mai ajungem la situatii de felul celei semnalate", a explicat Andronescu.Potrivit manualului de limba si literatura romana de clasa a IV-a "in Muntii Bucegi, in preajma stancilor Babele si Sfinxul exista o zona de un kilometru patrat in care organismul nu oboseste si se invioreaza brusc. Specialistii spun ca aici se manifesta un fenomen magnetic rar intalnit, care are efecte benefice uluitoare asupra organismului uman".Citeste si Un senator USR dezvaluie ca autorii manualelor unice au primit chiar si 10.000 de euro Amintim ca mai multe manuale unice, aparute in toamna anului trecut, au fost tiparite cu diverse greseli.