Andronescu, despre lipsa sapunului din scoli: Copiii sa vina cu servetele umede de acasa

Afirmatia vine in contextul in care tara noastra se afla in pragul unei epidemii de gripa.Intrebata, intr-o emisiune de la Digi24, ce ar trebui sa faca elevii din scolile in care nu exista sapun la baie, unele aflate chiar in centrul Bucurestiului, Ecaterina Andronescu a replicat: "Sa plece de acasa cu servetele umede. Servetelul este un element extrem de important si copilul trebuie sa invete sa il foloseasca".Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a recomandat, duminica, in contextul cresterii numarului cazurilor de gripa, ca persoanele care prezinta simptome sa se adreseze medicului de familie, sa nu mearga in colectivitate sau in locuri aglomerate, iar in scoli sa se faca triaj epidemiologic."Pentru cei care prezinta simptome, primul lucru sa mearga la mediul de familie si, daca se poate, sa nu iesim din casa in colectivitate, in locuri aglomerate.De asemenea, foarte important este triajul epidemiologic in scoli, triaj care poate fi facut de catre cadrele didactice, adica pur si simplu recunoasterea unui copil care prezinta simptomele unei raceli. (...) Important este sa nu folosim automedicatia, sa urmam cu strictete recomandarile specialistilor", a declarat, duminica, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la Realitatea TV.Precizam, in context, ca numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 23.