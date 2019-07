Andronescu ia o masura radicala: 8.000 de cadre didactice nu mai au voie sa predea

Ziare.

"N-au fost pregatiti si probabil au vazut subiectele si s-au retras din examen. Vom proceda si cu domniile lor la fel cu cei care au luat note mai mici de 5. Nu vor intra in invatamant nici ca suplinitori, nici in plata cu ora.Este primul an cand luam aceasta masura si decizia era una fireasca, ma intreb de ce nu s-a luat mai demult", a declarat Ecaterina Andronescu, pentru ProTV.Aceasta regula nu se regaseste in metodologia de titularizare, dar Andronescu a spus ca va gasi o solutie legala prin care sa poata sa o puna in practica."O sa gasesc o formula legala, pentru ca pana la urma ei s-au inscris in examen si s-au retras. Deci au fost parte din examen, nu pot spune ca nu au fost parte din examen, ca altfel puteam afirma ca au avut si alte motive decat cele legate de nestiinta pentru a se retrage din examen", a spus ea pentru Edupedu Este vorba despre 8.000 de profesori. Dintre acestia, 3.960 au ales sa se retraga din examen, iar restul nu au luat nota de trecere. Profesorii care au ales sa se retraga din examen au facut acest lucru stiind ca aceasta era o posibilitate prevazuta de metodologie, regula pe care ministrul vrea s-o schimbe dupa afisarea rezultatelor.Profesorul universitar Dragos Iliescu se plange de modul in care sunt pregatiti profesorii."Profesorul e important, si acolo aratam de obicei cu degetul cand cautam vinovati. Ce stim la momentul asta e ca avem de departe cel mai jos nivel de motivatie pentru scoala. Nu gasesc semnificatie in scoala si efectul imediat e ca nu se implica in scoala, nu depun efort suplimentar.E mult umor profesional pe tema asta si probabil mostenit de la psihologi. 'De cati psihologi e nevoie ca sa schimbe un bec? De unul singur, dar becul trebuie sa vrea sa se schimbe'", a sustinut profesorul universitar Dragos Iliescu, specialist in evaluarea cadrelor didactice.In ideea ca profesorii sa ajunga sa fie cat mai bine pregatiti pentru interactiunile cu elevii, Ministerul Educatiei a demarat proiectul CRED si 300 de dascali au absolvit deja acest curs."Profesorul intre elevi, elevii alaturi de profesori, gandim impreuna, muncim impreuna, comunicam. Acesta este mesajul pe care proiectul CRED il transmite. Ne adresam cadrelor didactice active la care aceasta formare poate avea efecte pe termen lung", a declarat Carmen Petrovici, manager CRED.Proiectul de formare a 55.000 de dascali este finantat cu 42 de milioane de euro, bani europeni.