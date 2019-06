Andronescu insista cu invatamantul profesional, pentru ca nu mai vrea clase de liceu completate cu note intre 2 si 3

Anul trecut s-au suplimentat locurile la liceu

Cine intra cu medie sub 5 la liceu nu ia Bac-ul

"Eu cred ca trebuie sa facem lucrurile in asa fel incat sa nu tensionam situatia din scolile noastre, dar sa ne apropiem de acest deziderat... Vreau sa stiti ca avem situatia statistica (sic!) care ne arata ca s-au completat clase de liceu cu note intre 2 si 3 sau intre 3 si 4, ceea ce mi se pare ca este inacceptabil", a declarat ministrul Educatiei.Andronescu a mai criticat si faptul ca o mare parte din acesti elevi ajung muncitori necalificati in strainatate, masura de suplimentare a claselor profesionale fiind luata tocmai in sensul evitarii acestor situatii.Ministrulsustine ca se incearca crearea unui context prin care cei cu medii sub nota 5 sa nu mai intre in liceu, ci in aceste clase profesionale."Aceasta a fost ideea si cred ca nu este un lucru rau. Nu am fortat nota, nu imi fac iluzii ca in toate zonele tarii care sunt sub cinci nu vor ajunge in scoli liceale, oricum este un pas in directia buna.Pentru ca, daca ai dovedit pe parcursul ciclului gimnazial si la evaluarea de la clasa a VIII-a ca tu nu faci fata unor abilitati teoretice, atunci obligatia scolii este sa te indrume spre formarea abiltatilor practice si fara indoiala in felul acesta sa capeti o meserie", declara ministrul.Ministrul Educatiei a informat ca anul trecut locurile in liceu au fost suplimentate cu 30.000, motiv pentru care promovarea ideii in spatiul public potrivit careia anul acesta au fost date cu 30.000 de locuri mai putin nu se fundamenteaza."Anul trecut au fost date peste cifra elevilor care erau in clasa a VIII-a in plus 30.000 de locuri. Deci as vrea sa scot din ideile celor care promoveaza aceasta chestiune, ca am dat cu 30.000 de locuri mai putine decat elevii de anul acesta.Toti elevii care sunt acum in clasa a VIII-a au un loc pentru clasa a IX-a fie la invatamantul liceal, fie la invatamantul profesional", a adaugat ministrul.Ecaterina Andronescu a concluzionat spunand ca, din experienta anilor trecuti si a statisticilor realizate in acest sens, cei care intra in ciclul liceal cu medii sub 5 nu promoveaza nici examenul de bacalaureat la finalul acestuia, ultima cifra indicand un numar de 700.000 de elevi care nu au promovat Bac-ul."Analiza datelor din anii anteriori ne arata ca toti cei care intra in liceu cu medii mai mici decat cinci se incadreaza in cei care nu promoveaza examenul de bacalaureat. S-au adunat circa 700.000 de tineri care nu au promovat examenul de bacalaureat", mai spune ministrul.