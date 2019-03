Andronescu propune ca nu toate scolile sa inceapa la 8:00: Sa nu supraaglomeram orasele

Laboratoare mobile in scoli

Liceu tehnologic dual

Precizarile au fost facute dupa ce primarul general Gabriela Firea a vorbit despre organizarea unei retele de microbuze scolare in vederea decongestionarii traficului din Capitala si a cerut sprijinul ministerului in vederea implementarii proiectului."Sunt de acord cu propunerea doamnei primar si chiar ma gandeam - si poate ca acest lucru este valabil in mai multe orase - daca am putea sa gandim o formula: nu toate scolile sa inceapa la ora 08:00. Sa incercam sa decalam programul in asa fel incat sa nu supraaglomeram orasele.Din punctul de vedere al ministerului, suntem extrem de deschisi spre propunerile dumneavoastra. (...) Problema cu microbuzele, propusa de doamna primar Gabriela Firea, functioneaza in Cluj si functioneaza cu rezultate foarte bune. Poate fi o solutie, un model pe care sa il avem in mai multe din orasele noastre aglomerate", a spus Ecaterina Andronescu.Ea a avansat totodata ideea organizarii unor laboratoare mobile in scoli."Nu mai avem laboratoare in scoli. Sincer va spun ca ma gandesc la o formula de a construi laboratoare mobile si de a deplasa aceste laboratoare de la o scoala la alta. Cand am introdus clasa pregatitoare in scolile noastre, in cele mai multe clasa pregatitoare a intrat in laboratoarele de fizica, biologie si chimie.Si suntem acum in situatia sa avem un deficit de cadre didactice chiar la aceste discipline, ceea ce, fara indoiala, nu este de acceptat", a precizat ministrul.Ecaterina Andronescu a vorbit si despre transformarea liceului tehnologic in liceu tehnologic dual, cu un bacalaureat diferentiat."Mi se pare normal, este corect sa crestem competentele autoritatilor locale in ceea ce priveste invatamantul preuniversitar. S-a facut aceasta solicitare de catre dumneavoastra si in viitoarea lege trebuie sa o prindem.Liceul tehnologic, dupa opinia mea, este cea mai mare vulnerabilitate a sistemului de invatamant romanesc in acest moment. Ca urmare, incercam sa vedem cum putem sa il regandim si sa il transforma in liceu tehnologic dual, cu un bacalaureat diferentiat. Este nivelul urmator de pregatire dupa scoala profesionala si cred ca lucrul acesta trebuie sa il facem si trebuie sa il restructuram prin lege, pentru ca legea actuala nu ne permite sa facem acum aceasta transformare", a mentionat ministrul Educatiei.Andronescu a pledat si pentru un cadru legislativ "mai apropiat de realitati" in ceea ce priveste obtinerea avizului ISU."In legatura cu ISU, cred ca este o problema pentru care va trebui sa gasim o formula legislativa. (...) La Politehnica am facut doua cladiri noi din fonduri europene si in momentul in care a fost proiectata cladirea am avut avizul ISU.Am urmat constructia in conformitate cu recomandarile lor si cand am terminat cladirea aveam probleme, pentru ca ei isi schimbasera standardele de aprobare a functionarii. Mi se pare ca asa ceva trebuie corectat prin lege si stabilit intr-un cadru general mai aproape de realitatile noastre", a explicat ea.