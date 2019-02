Andronescu spune ca 1.500 de scoli au toaleta in curte: Vrea sa puna in loc containere

Ziare.

"La inceputul anului 2018, erau 2.600 de scoli (cu toaleta in curte - n.red.), diferenta dintre 1.460 si 2.600 a fost prinsa in programele PNDL I si II. Ca urmare ne-au mai ramas acestea, pentru care, din fericire, (...) avem bani in buget, asa incat sper sa fie ultima data cand discutam despre acest subiect", a declarat ministrul Educatiei, la Antena 3.Ea a spus ca cea mai potrivita solutie pentru construirea grupurilor sanitare ar fi sa trimita banii la autoritatile locale, fara a exista posibilitatea ca acestea sa schimbe destinatia fondurilor."Acum incercam sa gasim care este cea mai potrivita formula - probabil ca cea mai buna ar fi sa trimitem banii la autoritatile locale cu aceasta destinatie, fara posibilitatea sa schimbe destinatia. Exista o formula pe care am analizat-o si noi la minister sa terminam mai repede, in sensul ca exista un fel de container, o incapere care vine echipata si se asaza pe fosa septica. De aceea, sper sa nu dureze asa de mult constructia acestor grupuri sanitare lipite de scoala, in interiorul scolii", a explicat Andronescu.Ea a precizat ca investitia se ridica la 70 de milioane de lei.Potrivit ministrului, cele mai multe scoli cu grupul sanitar in curte sunt in zona Moldovei. Ea a mentionat ca primarii raspund de constructia acestor toalete.