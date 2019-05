Andronescu vine cu o noua propunere: Sa nu mai existe ora de dirigentie

Ziare.

Aceasta propune, intr-un document numit "Educatia ne uneste", ca dirigentia sa fie inlocuita cu ore de consiliere profesionala, conform Digi24 . Aceste cursuri ar trebui tinute de o persoana calificata in acest sens.Potrivit proiectului, accentul trebuie pus pe abilitatile elevilor in diferite discipline si, de asemenea, pe competentele lor. Schimbarea ar putea fi aplicata in cazul claselor a saptea, a opta si a noua.Specialistii in educatie sustin ca e buna ideea ministrului, insa greu de pus in practica la noi in tara, in conditiile in care nu exista suficienti consilieri.Sursa citata mai arata ca in Bucuresti exista, de exemplu, 1.300 de elevi la un singur consilier, cand de fapt ar trebui sa fie maximum 800.Documentul, elaborat de Ministerul Educatiei, a fost deja pus in dezbatere publica.