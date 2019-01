Andronescu vrea ca elevii din clasa I sa poata fi lasati repetenti si pentru asta va schimba legea

Ziare.

"Din pacate, este o prevedere legala. Pana in clasa a III-a, nu ii poate lasa repetenti, dar eu cred ca trebuie sa revenim asupra acestui lucru, pentru ca iata unde suntem: ajungem la clasa a VIII-a si atunci constatam ca nu stiu sa scrie bine, sa calculeze si 36% nu sunt in stare sa ia 5 la evaluarea de la clasa a VIII-a.Obiectivele trebuie sa le stabilim prin lege si fisa postului profesorului", a declarat ministrul Educatiei, duminica seara, la Digi24.Intrebata daca acest obiectiv, de a nu lasa repetent un copil de clasa I, este o greseala, Andronescu a raspuns: "Categoric. (...) Te straduiesti mai mult sa-l inveti ce trebuie sa-l inveti".Potrivit Ordinului Ministerul Educatiei nr. 5115/2014 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, la sfarsitul clasei pregatitoare si la sfarsitul clasei I, elevii nu pot fi lasati repetenti. Elevii cu dificultati de invatare vor ramane in colectivele in care au invatat si vor intra intr-un program de remediere sau recuperare scolara pe parcursul anului urmator.