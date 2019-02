Andronescu vrea o lege care sa le interzica profesorilor sa-si mediteze elevii

Ziare.

In opinia ministrului, meditatiile reprezinta un fenomen extrem de complex, care ar trebui analizat corespunzator si luate anumite masuri."In legatura cu meditatiile, aici fenomenul este mult mai complex si noi il privim in mod corespunzator. Sigur, nu putem sa invinovatim profesorii sau numai profesorii. In egala masura, sunt foarte multi parinti care fac presiune asupra profesorilor pentru aceste ore de meditatii in particular. (...) Am discutat de multe ori in minister ca nu este etic, si acest lucru va trebui sa il precizam foarte clar si in lege, desi este exprimat prin ordin de ministru, ca elevii din clasa profesorului sa fie meditati de acest profesor.Acest lucru mi se pare ca este de neacceptat. Asa cum este de neacceptat mi se pare si faptul ca o invatatoare de la o clasa isi ia copiii la propriul after school. Si acest lucru nu ar avea ce cauta, pentru ca de asemenea creeaza suspiciunea, cel putin, ca elevii aceia sunt preferential tratati. Si acest lucru nu trebuie sa existe in scoala", a spus ministrul Educatiei, joi, la Cluj, intr-o conferinta de presa.Ecaterina Andronescu a afirmat ca anumite schimbari legislative se impun, deoarece in viata de zi cu zi au aparut situatii care obliga ministerul sa ia masuri.Intrebata daca i se pare normal ca elevi din ciclul primar sa ia meditatii, ministrul a precizat ca parerea ei nu va influenta atitudinea parintilor fata de aceasta practica. De asemenea Ecaterina Andronescu a subliniat ca trebuie luate masuri, deoarece evaluarile arata ca, pe vreme ce elevii cresc, apar decalaje tot mai mari intre copiii care apartin aceleiasi generatii, iar acestea sunt foarte dificil de recuperat in apropierea varstei de 13-14 ani."Daca raspunsul meu este 'nu mi se pare normal' (sa ia meditatii - n.red.) sa nu credeti ca de maine parintii vor incerca intr-o masura mai mica sa isi trimita copiii la meditatii. Cred ca incet-incet si cu intarirea pregatirii scolare pe care trebuie sa o avem in vedere vom diminua si acest fenomen, pentru ca as putea sa il numesc in felul acesta. (...)Am constatat, din evaluarile pe care le avem, (...) ca incepand chiar de la clasa a II-a apar decalaje intre copiii care apartin aceleiasi generatii. Si aceste decalaje, daca ar fi sa luam linia orizontala, (...) cresc pe masura ce ne indepartam de clasa a II-a spre clasa a VIII-a. Si ajungem sa fie la clasa a VIII-a sa fie aproape de nerecuperat", a spus Ecaterina Andronescu.O solutie pentru remedierea acestei situatii ar fi, in opinia ministrului, introducerea unor ore remediale pe care sa le faca profesorii si invatatorii."Sigur ca nu putem sa stam cu mainile incrucisate sa spunem nu este nimic de facut. O sa rugam doamnele si domnii profesori, doamnele invatatoare, sa inceapa chiar din ciclul primar acele ore remediale, ca sa putem sa micsoram aceste decalaje, in asa fel incat sa nu ajungem la clasa a VIII-a sa constatam ca din 142.000 de elevi, cati au fost anul trecut, 55.000 nu au luat macar cinci la matematica", a spus ministrul.In opinia acesteia, doar asa se poate scadea din presiunea care se pune in acest moment pe meditatii.La Cluj-Napoca se desfasoara, in perioada 6-8 februarie, Conferinta nationala "Prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul UE in domeniul educatiei", organizata de Ministerul Educatiei Nationale si de Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, eveniment la care participa ministrul Ecaterina Andronescu si sefii inspectoratelor scolare din tara.In cursul vizitei de la Cluj ministrul Ecaterina Andronescu s-a intalnit cu directorii scolilor din judet, cu rectorii universitatilor si cu inspectorii scolari.Citeste si Cat costa educatia gratuita: cei mai multi bani pe care parintii ii platesc se duc pe meditatii la materiile din programa (Studiu)