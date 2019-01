Andronescu vrea sa doteze scolile cu table inteligente si sa dea elevilor tablete

Ziare.

"Sper sa reusim sa ducem proiectul acesta la bun sfarsit. Este un pas spre cresterea performantei, cred eu, pentru o generatie care a venit de acasa cu tableta, cu utilizarea tabletei in minte si in manutele lor. Deci noi nu putem sa-i intoarcem aici neaparat numai la creta si la creionul cu care scriu pe caiet.Deci un salt in formarea elevilor prin utilizarea tehnologiilor moderne trebuie sa facem, pentru ca ei sunt generatia revolutiei informatiei si bioinginerie", a afirmat Ecaterina Andronescu, vineri, la Constanta, la festivitatea de aniversare a centenarului Colegiului National "Mihai Eminescu".Andronescu a mai afirmat ca, in prezent, o echipa din minister lucreaza la redactarea proiectului ce va fi realizat din fonduri europene."Este cu bani europeni si, acum, suntem la etapa la care scriem proiectul, nu o sa poata fi facut batand din palme, pentru ca este vorba de o suma importanta, avand in vedere numarul de elevi pe care ii avem in gimnazii si licee, in mod deosebit. O sa dureze ceva pana Uniunea Europeana ne aproba. Probabil cateva luni de zile", a completat Andronescu.Ecaterina Andronescu are, in programul vizitei la Constanta, stabilita si o intalnire cu conducerea Universitatii Ovidius, pentru a discuta domeniile de interes si nivelul de competenta din perspectiva dezvoltarii unui centru multicultural de excelenta in domeniul stiintelor.