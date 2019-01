Andronescu vrea sa scurteze semestrul I, iar examenele din vara sa fie sustinute mai devreme: Sa aiba si profesorii vacanta!

Ziare.

com

Semestrul al II-lea ar urma sa inceapa imediat dupa vacanta de iarna, iar examenele care se desfasoara vara ar urma sa fie sustinute mai devreme."In legatura cu vacantele intersemestriale. Saptamana trecuta, am regandit structura anului scolar. Este vorba despre structura anului scolar 2019-2020. Si cred ca sunt modificari importante. As vrea sa punem aceasta discutie, rezultatul ei in dezbatere publica, sa vedem care sunt reactiile.Dupa opinia mea, pare o regandire a structurii anului scolar ceva mai potrivita, atat pentru parinti, cat si pentru profesori", a declarat Ecaterina Andronescu intr-un interviu acordat Realitatea TV Ministrul a afirmat ca vacanta de iarna de 3 saptamani "este mult prea lunga", iar copilul se intoarce deconectat la cursuri."Dupa parerea mea, vacanta aceasta este mult prea lunga. Sau, daca o facem la fel de lunga,. In asa fel incat, dupa vacanta, copilul sa inceapa un alt semestru. Pentru ca altfel il zapacim.Trei saptamani sta acasa, a uitat, il cheama profesorul la scoala inca trei saptamani, ii incheie situatia, copilul este inca nereconectat la programul de invatamant dupa trei saptamani de vacanta", a afirmat ministrul Educatiei.De asemenea, Andronescu a mai explicat ca vrea si ca examenele din vara sa fie sustinute ceva mai devreme, astfel incat"Si ne gandim sa organizam putin diferit semestrele pentru clasele 1-12. Sa aducem examenele din vara ceva mai devreme, evaluarea de la clasa a VIII-a si examenul de Bacalaureat, sa aiba si profesorii vacanta, ca noi tot le cerem, le cerem, dar trebuie sa le dam si vacanta", a subliniat senatorul PSD.Intrebata daca scurtarea vacantei de iarna inseamna ca elevii sa se intoarca la scoala in data de 7-8 ianuarie, in loc de 15 ianuarie, ministrul a raspuns afirmativ."Da. Dar dupa aceea incepe semestrul doi. Acum sunt trei saptamani de vacanta in interiorul semestrului. Trei saptamani, da? Dupa care mai face trei saptamani de scoala si iar ii mai dam vacanta. Si abia dupa aceea incepe semestrul doi.Noi incercam sa inchidem semestrul I, sa il trimitem in vacanta, dupa care se duce in semestrul II, cu vacanta de Pasti...", a raspuns Andronescu."Practic, vom avea un semestru I mai scurt, un semestru II mai lung, dar fara vacante intersemestriale. Va fi mai putin fragmentat semestrul, cred ca asa este mai corect spus. Pe mine nu ma intereseaza taiatul saptamanii, ci sa nu mai fragmentam semestrele", a mai adaugat ministrul.