Ce spun parintii despre ideea ministrului Andronescu de a lasa elevii repetenti inca din clasa I

Pe de alta parte, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie spune ca decizia e binevenita, pentru ca mii de copii nu pot citi."Aceasta initiativa ar afecta, cel putin din punct de vedere emotional, un copil care abia se obisnuieste cu mediul scolar si care are sapte ani. Nu avem cum sa fim de acord cu asa ceva. Nu stiu de ce ministrul si-a dorit acest lucru. Pana la urma, in calitate de ministru, poate propune orice, dar vazand reactiile tuturor nu vom agrea asa ceva si speram sa nu fie impusa prin noua lege a educatiei, care va fi in dezbatere publica", a declarat Iulian Cristache, presedintele Federatiei Asociatiilor de parinti din invatamantul preuniversitar.De cealalta parte, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Marius Nistor, spune ca asteapta argumentul care ar sta in spatele acestei propuneri."Din punctul meu de vedere, este o problema ca la nivelul clasei a I-a treci in clasa a II-a fara sa ai cunostinte elementare. (...) Marea problema a noastra este ca avem peste 50.000 de copii care nu stiu sa scrie si sa citeasca suficient de corect. Copii care termina gimnaziul, copii care ajung in liceu si sunt pusi in imposibilitatea de a sustine examenul de Bacalaureat", a spus Marius Nistor.De asemenea, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Marius Nistor, spune ca atat timp cat propunerile venite din partea specialistilor vor fi criticate, in continuare vor exista probleme in educatie."Consider ca ar trebui sa incepem in regim de urgenta discutii despre legea invatamantului preuniversitar, legea invatamantului universitar. Toate aceste probleme sa fie puse in dezbatere publica si clarificate din punct de vedere legal. Sa avem actele normative. (...)Din punctul meu de vedere, copilul acela cum poate intra in clasa a II-a atata timp cat nu are elementele de baza? E ca si cum as vrea sa-l trec direct in clasa a XI-a, dar el are probleme la nivelul clasei a X-a. Il trec doar de dragul de a-l trece?", a explicat Marius Nistor.Precizarile vin dupa ce ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca vrea sa schimbe prevederile legale privind repetentia in clasele primare si sa ofere posibilitatea invatatorului de a lasa repetent un copil, prin schimbarea legii."Din pacate, este o prevedere legala. Pana in clasa a III-a nu ii poate lasa repetenti, dar eu cred ca trebuie sa revenim asupra acestui lucru, pentru ca iata unde suntem: ajungem la clasa a VIII-a si atunci constatam ca nu stiu sa scrie bine, sa calculeze si 36% nu sunt in stare sa ia 5 la evaluarea de la clasa a VIII-a.Obiectivele trebuie sa le stabilim prim lege si fisa postului profesorului", a declarat ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, duminica seara, la Digi24.