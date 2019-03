Ce vrea sa mai schimbe Ecaterina Andronescu: Gradinita obligatorie de la 5 ani si eliminarea evaluarii de la clasa a VIII-a

Ziare.

Astfel, invatamantul obligatoriu ar putea sa inceapa de la cinci ani si sa se termine in clasa a XII-a, conform unui proiect care modifica Legea Educatiei si care se afla miercuri la vot decisiv pe ordinea de zi a sedintei de plen a Senatului."Este acum la Senat, chiar este pe lista de vot, o lege care stabileste obligativitatea ultimelor doua grupe la gradinta - grupa mijlocie si grupa mare - si ultimii doi ani de liceu, incepand din anul 2020. Anul acesta va trebui sa pregatim preluarea, la inceput de ciclu si la sfarsit de ciclu, in invatamantul obligatoriu", a declarat Andronescu, marti, la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale, din Camera Deputatilor.Ministrul a sustinut ca au loc "dezbateri publice" cu directorii de scoli sa vada daca Evaluarea Nationala de la clasa a VIII-a "se mai justifica"."Noi am declansat aceste dezbateri publice cu directorii scolilor si-n Bucuresti, si-n alte judete din tara, sa incercam sa vedem si care este perceptia. Pentru ca acum evaluarea de la clasa a VIII-a este doar o evaluare pentru incheierea gimnaziului si repartizarea elevilor in scoli profesionale, clasice sau duale, si respectiv in licee.Clasa a VIII-a nu mai reprezinta sfarsitul invatamantului obligatoriu, cum era in legea 84, de exemplu. Daca invatamantul devine obligatoriu pe 12 clase, se justifica evaluari intermediare? Ca sa intarim ritmul acesta al invatarii continue, pentru ca el este cel care da si temeinicie invatarii. Toate sunt care, fara indoiala, merita sa le discutam", a mentionat ministrul.Acum, invatamantul obligatoriu incepe la clasa pregatitoare si se incheie la clasa a X-a.Proiectul acesta a fost initiat de 19 parlamentari de la UDMR si 7 de la PSD. Iata cum ar arata invatamantul obligatoriu:- pana in 2020 - grupa mare de la gradinta si clasele a XI-a si a XII-a - 14 ani in total- pana in 2023 - grupa mijlocie - 15 ani in total- pana in 2030 - grupa mica - 16 ani de invatamant obligatoriu.