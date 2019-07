Cum a reactionat Andronescu dupa ce niste liceeni au ironizat-o prin cantec

Ziare.

"Dvs. puneti intotdeauna intrebari, si cand omul este cu gandul in alta parte, si cand nu este cu gandul in alta parte si, de multe ori, pana iti revii...Eu nu cred ca ma puteti acuza ca nu stiu sa vorbesc sau ca sunt din categoria celor care n-au invatat la scoala. Am avut profesori foarte buni la limba romana. Dar orice om este supus si erorilor", a declarat Andronescu, potrivit Digi 24.Amintim ca mai multi elevi din clasa a XI-a si a XII-a si un profesor din Targu Frumos au realizat o melodie si un videoclip pornind de la o declaratia "Orice evaluare evalueaza pe subiectele pe care examenul le presupune, in evaluarea respectiva" facuta de ministrul Educatiei.In melodie, elevii si profesorului vorbesc, pe langa Andronescu si sistemul de invatamant, si despre protestele din ultimii ani si George Soros.