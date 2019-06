Cum explica Andronescu rata scazuta de promovare la Evaluarea Nationala: Cifrele de scolarizare nu sunt reale

Ziare.

La inceputul anului scolar 2018-2019, numarul elevilor inscrisi in clasa a VIII-a era de 175.463, potrivit Ministerului Educatiei. Dintre acestia, doar 154.956 s-au inscris la Evaluarea Nationala. Numarul celor care au obtinut medii mari mari de 5 este de 106.838.Ceea ce inseamna ca doar 6 din 10 copii care au intrat in anul scolar au promovat examenul, iar dintre cei care s-au si prezentat la el, procentul de promovare este de 73%.In 2019 este astfel cel mai mic procent de elevi cu note peste 5 din ultimii cinci ani."Parerea mea, si am exprimat-o public de mai multe ori, este ca sunt foarte multi copii plecati (in strainatate - n.red) cu parintii lor. Pentru ca, daca este sa comparam numarul de elevi inscrisi in sistem in prezent fata de acum 15 ani, constatam ca este o diferenta de un milion si jumatate de elevi.Nu sunt scosi din inmatricularile din sistem. De ce? pentru ca finantarea este per capita. Si atunci sunt foarte multi elevi care, teoretic, apartin invatamantului obligatoriu, dar, fiind plecati cu parintii, nu ii mai regasim la examene, cand constatam (acest lucru - n.red.) ", a explicat ministrul, la Europa FM.Vezi rezultatele la Evaluarea Nationala Intrebata daca ar putea fi vorba despre o frauda in statisticile scolare, Andronescu a spus ca ea vorbeste de mai multa vreme despre acest lucru."Eu vorbesc public de mai multa vreme. Atunci cand constatam abandonul scolar cu o cifra care, fara indoiala, este mai mult decat alarmanta, ne intrebam cum se ajunge acolo. Elevii pleaca cum parintii lor, nu sunt scosi din cifrele statistice si ne trezim la examene ca nu mai apar", a adaugat ministrul.Andronescu a adaugat ca directorii de scoli au responsabilitatea sa ofere date reale."Un prim pas l-am facut in urma cu 2-3 luni. Sesizandu-ne si noi de aceasta situatie, din statisticile anilor anteriori, am trimis o nota in sistem cu rugamintea (ca directorii - n.red.) sa isi reevalueze cifrele cu elevii inmatriculati. Si am constatat, in urma acelei note, ca au disparut 5.000 de elevi din sistem.Cred ca inca suntem departe de a avea cifrele reale. Anul acesta, am luat niste masuri suplimentare si asteptam statisticile legate de cei care sunt corigenti si care nu aveau cum sa intre in examen", a mai precizat ministrul Educatiei.Iata care au fost judetele cu cele mai bune rezultate si cum s-au descurcat elevii din Bucuresti