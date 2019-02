Directoarea de la Sincai povesteste cum Andronescu a ignorat "dezastrul" din invatamant si i-a criticat pe profesori

"Dezastrul, adica realitatea"

sunt probleme cu parintii sau elevii violenti pentru ca tot noi am fost dascalii lor

"Si DA, ii sustin pe magistrati!"

Politicianul PSD ar fi evitat discutiile privind dotarea cu tablete, ghiozdane pentru toti copiii, cu "adidasi si costume de trening" sau containerele pentru toaletele de la sat, in schimb ar fi criticat activitatea profesorilor si a directorilor de scoli., povesteste Silvia Musatoiu.Directoarea de la Sincai a refuzat la inceputul acestui an sa semneze un contract de achizitii-publice impus de Primaria Sectorului 1 si a intrat in conflict cu administratia locala.Silvia Musatoiu arata ca mai multi colegi ai sai au expus Ecaterinei Andronescu, timp de doua ore, care este situatia in scoli, "dezastrul, adica realitatea"."Au vorbit multi, fara a repeta ce-au spus ceilalti, si, desigur, au pus intrebari, asteptand raspunsuri...la acele intrebari, nu la altele, nepuse sau nerelevante", povesteste Musatoiu.Directoarea spune ca ministrul si-a exprimat intentia ca la o urmatoare intalnire sa discute "chiar problemele de fond" ale invatamantului."Am ascultat, o sala intreaga, cu tensiunea crescand, cum noi n-am facut ce trebuia, de la noi cam pleaca totul:(acum ne considera profesori!), vom avea doar 25 de zile de concediu pentru ca(din cauza haosului creat de minister cu calendarele suprapuse ale activitatilor cu examenele si cu mobilitatea personalului didactic) si pentru ca directorii nu fac parte din(adica noi avem obligatie de catedra si facem ore, dar suntem cam nedidactici...) . "Silvia Musatoiu mai povesteste si o alta intrebare, relevanta in contextul in care a intampinat probleme cu administratia locala cand a refuzat sa semneze contractul de achiztii publice impus de Primaria Sectorului 4. In acest caz, modificarea contractului de management administrativ-financiar dintre scoli si primarie a fost facuta de edilul Daniel Baluta."Am capatat insa un raspuns valoros, la o intrebare care n-a mai putut fi ocolita.Intrebarea:Raspuns:Multumesc, doamna ministru, mi-ati luat o piatra de pe inima! Si DA, ii sustin pe magistrati!"