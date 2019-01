Ecaterina Andronescu anunta ca va cumpara 2.300 de microbuze scolare din bugetul Ministerului Dezvoltarii

Ziare.

Ecaterina Andronescu a precizat ca Ministerul Educatiei Nationale (MEN) va face o analiza pentru a stabili unde vor fi distribuite aceste mijloace de transport."In bugetul MDRP, pentru ca acolo sunt cuprinse toate investitiile pentru scolile noastre, sunt bani pentru 2.300 de microbuze.In aceasta perioada analizam la MEN unde vor fi distribuite cele 2.300 de microbuze de transport scolar, cu prioritate acolo unde ele se impun, ca sa ii putem aduce pe elevi din mediul rural spre urban si poate chiar din urban spre scoala", a declarat Andronescu.Ministrul a mai precizat ca sumele necesare pentru achizitia celor 2.300 de microbuze sunt prevazute in bugetul pentru 2019, care urmeaza sa fie aprobat.Andronescu a mai spus ca microbuzele vor fi contractate si livrate beneficiarilor chiar in cursul acestui an scolar.