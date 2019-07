Ecaterina Andronescu anunta in Teleorman ca anul acesta "porneste" digitalizarea in scoli

Ziare.

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, duminica, la Teleorman, unde participa la alegerile organizatiei judetene a PSD, ca digitalizarea va duce la cresterea calitatii procesului de predare."Anul acesta o sa pornim digitalizarea, o sa facem un salt in cresterea calitatii procesului de predare. La intalnirea pe care am avut-o sub egida presedintiei Consiliului Uniunii Europene, la intalnirea cu ministrii Educatiei din toate tarile, toti isi pun cam aceleasi probleme pe care ni le punem si noi, in care pe primul loc este digitalizarea sistemului. Generatia pe care o avem acum in scoli este o generatie care are alte asteptari, nu mai este asemanatoare generatiei de acum cinci ani sau de acum zece ani, si sigur ca noi trebuie sa incercam sa facem scoala in asa fel incat sa raspundem asteptarilor lor", a spus Ecaterina Andronescu.Ministrul Educatiei a anuntat ca la Ministerul Dezvoltarii sunt depuse peste 5.000 de proiecte care vizeaza reabilitarea scolilor din Romania."Sunt la Ministerul Dezvoltarii 5.095 de proiecte pentru reabilitarea scolilor, nu este deloc putin, asta inseamna cam jumatate din scolile care exista in Romania. Sigur, investitiile se esaloneaza pe ani, dar cred ca si dumneavoastra vedeti ce se intampla in scolile din Teleorman, unde in fiecare an se mai adauga cate ceva", a mai spus Ecaterina Andronescu, la Conferinta extraordinara de alegeri a organizatiei judetene a PSD Teleorman.Citeste si Ecaterina Andronescu a mototolit doua bancnote si le-a calcat in picioare pentru a le da o lectie absolventilor Politehnica Bucuresti